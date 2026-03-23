Orietta Berti conserva tutti i suoi vestiti: “Li metteranno all’asta”, Maionchi: “Vuoi guadagnare da morta?”

Il Tavolo di Che Tempo che fa, ovvero la parte finale del programma di Fabio Fazio, è senza dubbio il momento più goliardico dell'interno spazio televisivo che, di fatti, occupa circa tre ore di diretta ogni domenica sera. Tra gli ospiti fissi di questa edizione ci sono anche varie donne dello spettacolo che, tra loro, si divertono a raccontare anche alcuni aneddoti privati. È il caso di Orietta Berti che ha raccontato di avere una parte della casa in cui conserva tutti gli abiti indossati nella sua carriera, il perché non se n'è mai liberata fa subito scattare una battuta sarcastica a Mara Maionchi che, è noto, non è certo timorosa nel dire la sua.

Mara Venier tra gli ospiti del Tavolo di Fazio

I partecipanti al Tavolo di Che Tempo che fa chiacchierano amabilmente di qualsiasi argomento, come ben sanno gli appassionati del programma che, infatti, si trattengono con piacere fino all'ultimo segmento della trasmissione. Tra gli ospiti che saltuariamente presenziano allo show di Fazio, c'è anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In si è accomodata più volte al banchetto televisivo del Nove, ma non è mai stata una presenza fissa, a causa dei suoi impegni che, dal prossimo anno, saranno però diradati visto che non sarà più alla conduzione del contenitore domenicale di Rai1, come ha comunicato proprio nella puntata del 22 marzo. Non è escluso, quindi, che Venier possa capitare più spesso tra i commensali di Fazio.

La battuta di Mara Maionchi a Orietta Berti

Nel frattempo, però, si diverte a scambiare battute con le colleghe e dà man forte al padrone di casa che incalza Orietta Berti parlando del suo ben ampio campionario di vestiti. Riferendosi all'iconico Osvaldo, marito della cantante, Fazio spiega: "Lui vuole prendere un capannone vicino a casa dove lei può andare a cambiarsi", interviene quindi Venier: "Ma perché vuoi tenere tutti questi vestiti Orietta?" e la cantante: "Ma perché sono tutti nuovi, li ho messi una sola volta". La conduttrice, quindi, consiglia: "Ma bisogna regalare, io regalo, regalo". Berti non sembra convinta e, infatti, comunica il perché della scelta di conservarle gli abiti: "Io li tengo tutti che così quando non ci sono più li mettono all'asta". Irrompe, quindi, Mara Maionchi dissacrante come suo solito e con un tempismo a dir poco perfetto: "Lei vuol guadagnare anche da morta". Una fragorosa risata smuove lo studio, con Fazio che si accascia sul Tavolo, perché in effetti non poteva esserci exploit migliore.