Il ricordo dei Mondiali del 1982 conquista il pubblico della prima serata I nostalgici e gli appassionati di calcio avranno gioito nel vedere “Il Viaggio degli Eroi” il docufilm sui Mondiali del 1982 che ha conquistato la sfida agli ascolti tv. Bene anche Zelig che in replica raggiunge i due milioni.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 11 luglio in pieno clima estivo ha offerto un ventaglio ridotto di scelte per il pubblico a casa che, quindi, si è dovuto destreggiare tra i vari programmi, talvolta in replica che sono apparsi in prima serata. Nonostante siano puntate già andate in onda, ad avere un gran riscontro sui telespettatori sono state le repliche di Zelig, che quest'anno è tornato con alcune puntate inedite, e infatti lo show comico di Canale 5 ha conquistato poco più di due milioni di persone che hanno apprezzato una ventata di comicità. A vincere la sfida degli ascolti tv, sebbene d'estate l'affluenza davanti al piccolo schermo sia decisamente più bassa, è stato il docufilm "Il viaggio degli Eroi" sullo storico Mondiale di calcio del 1982, ormai entrato negli annali dello sport italiano. I nostalgici e gli appassionati hanno potuto rivivere quei momenti incredibili, emozionandosi nuovamente come quarant'anni fa.

Ascolti tv lunedì 11 luglio 2022

Nella serata di ieri, lunedì 11 luglio 2022, su Rai1 Il Viaggio degli Eroi è stato visto da 2.250.000 spettatori arrivando al 14.4% di share. Su Canale5 Zelig in replica è stata la scelta di 2.032.000 spettatori conquistando uno share del 15.7%. Su Rai2 9-1-1 raggiunge 1.051.000 spettatori arrivando al 6.4% di share e 9-1-1 Lone Star 932.000 spettatori segna il 6.3% di shate. Su Italia1 Chicago P.D. ha avuto l'attenzione di 1.211.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai3 Report è stato seguito da 884.000 spettatori arrivando al 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca è stato seguito da 903.000 spettatori arrivando al 7.1% di share. Su La7 il debutto di Domina con Kasia Smutniak ha registrato 365.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 la replica di Gomorra 2 segna 410.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Amiche da morire è visto da 362.000 spettatori (2.5%).