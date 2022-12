Il marito l’aveva tradita con la cugina, cos’è successo ad Alessia Quarto dopo C’è posta per te A un anno dalla partecipazione a C’è posta per te, Alessia Quarto conferma di non essersi riappacificata con il marito che l’aveva cercata attraverso il people show di Maria De Filippi dopo averla tradita con una cugina.

A cura di Stefania Rocco

È trascorso un anno dal momento in cui la partenopea Alessia Quarto aveva partecipato a C’è posta per te, convocata dal marito Giovanni che sperava di potersi riappacificare con lei. Alessia aveva immediatamente conquistato il pubblico del peoplke show condotto da Maria De Filippi, sia per la sua storia particolare sia per l’inaspettato colpo di scena improvvisamente offerto agli spettatori quando, di fronte alle telecamere, aveva ammesso che il marito l’aveva tradita con una cugina. Galvanizzata dagli applausi del pubblico, Alessia decise di non perdonare Giovanni e di lasciare il programma da sola. Ma cos’è accaduto a distanza di un anno da quel momento?

Alessia Quarto non ha perdonato il marito Giovanni

Intervistata da Radio Cusano a distanza di un anno da quel momento, Alessia Quarto spiega di non avere mai più sentito l’ex marito Giovanni, se non per definire i dettagli della separazione: “Ci siamo risentiti per questioni di separazione, ma nulla fuori da questo. Non l’ho più visto da quel momento. Nessun riavvicinamento o ripensamento con lui. Non so se sia fidanzato e non mi interessa. Io mi sono rifidanzata e adesso sono molto felice”. Ha quindi aggiunto di essere tornata alla sua vita normale, lontano dalla televisione:

Per mesi ho ricevuto messaggi dal pubblico del programma. Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto.

La frase tormentone a C’è posta per te: “La tiene d’oro?”

Alessia aveva colpito il pubblico di C’è posta per te anche grazie alla naturalezza con la quale aveva raccontato la sua storia di fronte alle telecamere. Celebre, in questo senso, la frase tormentone usata per descrivere l’amante del marito, poi rivelatasi essere una cugina. “La tiene d’oro?”, aveva detto usando un’espressione gergale che aveva strappato una risata al pubblico a casa e a quello in studio.