Il Grande Fratello Vip cresce negli ascolti e batte la fiction di Rai1 Vostro Onore La finale del Grande Fratello Vip è ormai alle porte e il reality di Alfonso Signorini cresce negli ascolti. Cala la fiction Vostro Onore.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di lunedì 7 marzo ha offerto agli spettatori serie tv, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha proposto una nuova puntata della fiction Vostro Onore con Stefano Accorsi. Canale5, invece, ha trasmesso il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Il Grande Fratello Vip al 24.3% di share

Rai1 ha trasmesso la seconda puntata di Vostro Onore. La fiction con Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli e Remo Girone ha registrato 3.653.000 spettatori pari al 17.1%. Un risultato che evidenzia un calo rispetto alla prima puntata, che era stata seguita da 4.170.000 spettatori pari al 18.9% di share. Inoltre, in termini di share, non ha permesso alla serie di primeggiare negli ascolti. Su Canale5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Siamo ormai a un passo dalla finale e così, arrivano le eliminazioni inaspettate. A lasciare la casa sono state Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Terzo finalista, dopo Lulù Hailé Selassié e Delia Duran, è Davide Silvestri. La puntata, ricca di inaspettati colpi di scena, è stata seguita da 3.551.000 spettatori pari al 24.3% di share, attestandosi come programma più visto.

Ascolti tv di lunedì 7 marzo

Vediamo ora i dati di ascolto registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso la serie televisiva Delitti in paradiso, che è stata seguita da 1.093.000 spettatori pari al 5.1% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Presa Diretta dedicata agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. La trasmissione ha registrato 1.493.000 spettatori con il 6.8% di share. Italia1 ha proposto il programma Freedom – Oltre il Confine. La nuova puntata condotta da Roberto Giacobbo è stata seguita da 1.026.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete4, infine, è andata in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. La trasmissione è stata seguita da 1.021.000 spettatori con il 5.9% di share.