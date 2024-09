video suggerito

Il Grande Fratello non ha mai contattato il figlio di Massimo Bossetti affinché entrasse nella Casa Secondo quanto apprende Fanpage.it, non c'è e non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra il Grande Fratello e il figlio di Massimo Bossetti. La produzione del reality non avrebbe mai avvicinato il giovane affinché entrasse a far parte del cast della prossima edizione.

A cura di Stefania Rocco

Il figlio di Massimo Bossetti non è mai stato contattato per entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it da fonti vicine al reality show condotto da Alfonso Singorini non ci sarebbe stato alcun contatto tra il programma e il figlio dell’uomo condannato in via definitiva per l’omicidio della giovanissima ginnasta Yara Gambirasio né sul fronte Mediaset né su quello Endemol, la società che produce il programma tv. Anzi, la notizia rivelata dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe fatto storcere il naso a chi lavora dietro le quinte della rete presieduta da Pier Silvio Berlusconi anche alla luce delle nuove linee guida volute per il reality dall’editore in persona a partire dallo scorso anno.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

“Il figlio di Massimo Bossetti è stato tartassato per sei mesi da Mediaset per partecipare al Grande Fratello e gli hanno offerto una cifra esorbitante. Lui ha rifiutato. Chapeau. È un grandissimo segno di valore. Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome”, aveva fatto sapere Corona intervento in un episodio del podcast Gurulandia. Notizie che non trovano riscontro alcuno negli ambienti vicini al celebre reality show.

Il figlio di Massimo Bossetti non avrebbe nemmeno mai fatto il provino

Non trova riscontro nemmeno l’ipotesi secondo la quale il figlio dell’uomo che tre gradi di giudizio hanno condannato per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio sarebbe stato invitato almeno a sostenere un provino. Fonti vicine al reality assicurano a Fanpage.it che il giovane – che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo – non sarebbe mai stato invitato nemmeno per un provino da parte di chi si occupa ufficialmente di coordinare tutto ciò che si muove intorno al reality o ai casting propedeutici all’ingresso nella Casa.