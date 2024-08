video suggerito

"Il figlio di Bossetti ha detto no al Grande Fratello", l'indiscrezione di Corona: "Tartassato per mesi" Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona all'interno di un podcast, il figlio di Massimo Bossetti sarebbe stato contattato da Mediaset per partecipare al Grande Fratello.

Fabrizio Corona, ospite di una puntata del podcast Gurulandia, tocca diversi temi, dalla separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, fino ad alcuni gossip legati alla Serie A. Quando uno dei conduttori gli chiede un parere sulla serie tv Il Caso Yara, Corona si astiene dall'entrare nel dettaglio della vicenda giudiziaria e rivela che il figlio di Massimo Bossetti ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello. "Gli hanno offerto una cifra esorbitante" spiega l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona: "La gente vuole sapere che fine hanno fatto i figli di Bossetti"

Ai microfoni di Gurulandia, Fabrizio Corona dice la sua su diversi temi, dalla separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, fino ad alcuni rumors sulla Serie A. Nel corso della puntata gli viene chiesto un parere sulla serie Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio. "L'ho vista ma non posso esprimermi. Però posso rivelare qualcosa" risponde Fabrizio Corona. Prima di lanciare l'indiscrezione, si lascia andare ad un lungo preambolo legato alla famiglia di Massimo Bossetti. "Il protagonista è lui ma nessuno ha analizzato la sua famiglia. Una famiglia che ha problematiche come tutte le famiglie ma in cui si amavano. Di colpo tuo padre, tuo marito, viene arrestato per aver ucciso una ragazzina – spiega Corona – La serie è su Bossetti, ma i suoi figli? Come hanno vissuto? Come sono cresciuti in questi anni? Come hanno fatto ad andare a scuola essendo i figli del mostro? La gente vuole sapere questo, vuole sapere che fine hanno fatto".

"Il figlio di Massimo Bossetti è stato tartassato per mesi da Mediaset"

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, il figlio di Massimo Bossetti sarebbe stato contattato da Mediaset per prendere parte allo show condotto da Alfonso Signorini:

Il figlio di Massimo Bossetti è stato tartassato per sei mesi da Mediaset per partecipare al Grande Fratello e gli hanno offerto una cifra esorbitante. Lui ha rifiutato. Chapeau. È un grandissimo segno di valore. Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome.