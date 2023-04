Il Grande Fratello cambia tutto: addio ai vip, tornano i non famosi Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto e ottenuto la rivoluzione auspicata: il prossimo anno, il Grande Fratello torna “nip”.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto e ottenuto la rivoluzione auspicata: il prossimo anno, il Grande Fratello torna "nip". Un ritorno alle origini per il reality condotto da Alfonso Signorini, il quale può rivendicare dalla sua gli ascolti, che sono buoni. Un cambio, però, di dovrà essere. Lo vuole la dirigenza. È Giuseppe Candela per Dagospia nel consueto appuntamento di pillole di gossip a farlo sapere: "A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d'Italia entreranno concorrenti nip, con l'addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b".

In effetti, i Vip veri al Grande Fratello scarseggiano ormai da tempo. Nel 2016, per esempio, si poteva contare su (in ordine sparso): Valeria Marini, Antonella Mosetti, Pamela Prati, Clemente Russo, Costantino Vitagliano, Elenoire Casalegno, Laura Freddi, GabrieleRossieAlessiaMacari. Nel 2017, invece, c'è stato addirittura un aumento considerevole di personaggi considerabili "vip": Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Aida Yéspica, Raffaello Tonon, Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty, Cecilia Rodriguez, Corinne Cléry, Carmen Russo, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Marco Predolin, Serena Grandi e Gianluca Impastato. Negli anni successivi, la forbice di "famosi" senza se e senza ma si riduce notevolmente. Basta farsi un giro su Wikipedia e vedere quanti dei personaggi del cast non hanno neanche valore di voce enciclopedica.

In questa edizione, si è un po' abusato di quei personaggi che gravitano troppo nell'universo della Serie B del trash. Per questo motivo, probabilmente il Grande Fratello riacquisterà curiosità portando all'interno della casa personaggi comuni, come è sempre stato. Ritornare agli antichi splendori, quando c'era maggiore aderenza con il pubblico. Da tempo, ormai, il format è anche ostaggio dei fandom. La scelta, se confermata, potrebbe cambiare in positivo questo show.