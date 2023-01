Il compagno di Luisella Costamagna per la prima volta in tv, la gaffe a Oggi è un altro giorno Ospite della puntata di “Oggi è un altro giorno” di lunedì 2 gennaio è stata Luisella Costamagna. La giornalista ha avuto per la prima volta al suo fianco in tv il compagno, Dario Buzzolan.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, la campionessa di Ballando con le stelle, Luisella Costamagna, ha raccontato a Serena Bortone la sua esperienza nello show di Rai1, rivivendo i momenti più belli del programma. Alla giornalista, però, è stata fatta anche una sorpresa, in studio è arrivato il suo compagno, Dario Buzzolan, che non era mai apparso al suo fianco, almeno in televisione, nonostante siano insieme da diversi anni.

La gaffe di Dario Buzzolan in studio

L'entrata in studio dello scrittore e autore televisivo è stata davvero inaspettata. Poco prima del suo ingresso, infatti, la giornalista stava dicendo: "Il mio compagno quando sono rientrata a casa dalla trasmissione era senza voce, sia lui che mio figlio, non mi hanno mai accompagnato, anche nei programmi che ho fatto io non è mai venuto in studio". Ed è proprio in quel momento che Serena Bortone fa entrare Buzzolan, che si avvicina alla compagna per baciarla teneramente sulle labbra. La padrona di casa, quindi, per rompere il ghiaccio chiede: "Quindi è la prima volta che vede Guillermo Mariotto?", che risponde con semplicità non rendendosi conto di incappare in una gaffe: "Mariotto? Ci siamo già visti, ci siamo incrociati anni fa ad una sfilata di Gattinoni dove…". Poi si blocca di colpo, resosi conto dell'errore e dice avvicinandosi la mano alla bocca: "Ah no, non dovevo citarlo".

L'amore tra Luisella Costamagna e Dario Buzzolan

Dopo un commento veloce sulle performance a Ballando con le stelle, si passa poi a parlare dell'amore che li unisce. Il loro è un rapporto che dura da più di trent'anni e Luisella Costamgana infatti sottolinea: "Lui è il mio scoglio, sono affettivamente monogama", e lui aggiunge: "Lei è il mio mare, che è sempre in movimento: ogni tanto grandi onde sommergono lo scoglio, ogni tanto calma placida che ti rilassa, che ti pacifica, ma tu rimani sempre lo scoglio".

Chi è Dario Buzzolan

Da ben trentatré anni Dario Buzzolan condivide la sua vita con la nota giornalista Rai. Classe 1966, nato a Torino il 12 ottobre, Buzzolan intraprende gli studi di Filosofia Teoretica nella sua città natale, in cui si laurea, diventando poi uno scrittore. Diversi sono i libri da lui pubblicati in questi anni, nel 2009 è stato finalista la Premio Strega con il romanzo "Se trovo il coraggio", ed è l’autore della prima traduzione italiana di “Following The Equator” di Mark Twain. Nella sua carriera ha scritto anche testi teatrali ed è noto anche come critico cinematografico, tanto da figurare come consulente alla Festa del Cinema di Roma. È stato anche autore di programmi televisivi, dal 2010 al 2017, infatti, si è occupato di "Agorà", ma ha lavorato anche per "Le parole della settimana" e "Carta Bianca", dal 2004 al 2005 aveva collaborato come co-autore e conduceva il programma "Anni Luce" su La7.