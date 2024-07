video suggerito

Il Collegio 9 non si farà, l'addio dei prof Petolicchio e Andrea Maggi: "Grazie per le emozioni e gli incontri" Il Collegio 9 non si farà. Su Instagram, i messaggi del professore Andrea Maggi e della professoressa Maria Rosaria Petolicchio.

A cura di Daniela Seclì

Il Collegio si ferma. La nona edizione non si farà. Ormai è ufficiale. Il programma non risulta nel palinsesto di Rai2. Alcuni dei volti più rappresentativi del programma, hanno confermato la notizia e hanno commentato la fine di questa esperienza. In particolare, si sono espressi sui social il professore Andrea Maggi, insegnante di italiano e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze.

Il Collegio chiude, l'addio del prof Andrea Maggi

Andrea Maggi, su Instagram, ha parlato della chiusura del programma Il Collegio. Il professore di italiano, che ha preso parte a tutte le edizioni, ha commentato la notizia con un pizzico di nostalgia: "Per me questo è un inizio di luglio un po’ strano, perché per la prima volta dopo nove anni sarà un luglio senza Collegio". E ha continuato:

Devo molto a questo programma, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere tante persone straordinarie, con cui ho stretto una bella amicizia e che quest’anno non incontrerò. Ma non c’è spazio per la malinconia: una fine significa soltanto un nuovo inizio e non può che riempirmi di entusiasmo per i nuovi progetti futuri. Per quello che è stato finora, a chi ho incontrato e a chi mi continua a manifestare affetto e stima, rivolgo un “grazie” di cuore.

Il messaggio di Maria Rosaria Petolicchio

Anche Maria Rosaria Petolicchio, professoressa di Matematica e Scienze e uno dei volti più rappresentativi del programma di Rai2, ha fatto eco ad Andrea Maggi. Ha rimarcato come luglio per lei sia sempre stato il mese de Il Collegio. Oggi si sente di dire grazie per le belle emozioni provate:

Dall’edizione numero 2 alla numero 8, con una sola “sabbatica” interruzione. Luglio per me è stato “Il Collegio” di Rai2…Incontri, emozioni, esperienze…Una bella parentesi di vita! In sintesi, una bella storia! Una sola parola oggi. Grazie!