I volti dei Vangeli, lo speciale con Papa Francesco in tv su Rai Uno a Pasqua Domenica 17 aprile, in prima serata su Rai1, andrà in onda lo speciale I volti dei Vangeli, nel quale Papa Francesco spiegherà alcuni personaggi chiave del Vangelo, accompagnato da diverse opere d’arte di scene evangeliche.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 17 aprile, la sera di Pasqua, andrà in onda su Rai1 il programma I volti dei Vangeli. Si tratta di uno speciale presentato da Monica Maggioni, direttrice del Tg1, al quale prenderà parte Papa Francesco e che sarà aperto da un intervento di Roberto Benigni.

Nel corso dell'appuntamento, che durerà circa 45 minuti e sarà una sintesi di tre puntate realizzate dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano con i Musei Vaticani, il pontefice spiegherà alcuni episodi e personaggi chiave del Vangelo, come Giuseppe o la Maddalena. Gli spettatori potranno ascoltare la sua voce e saranno accompagnati visivamente da alcune opere d'arte di artisti illustri che negli anni hanno rappresentato le scene evangeliche con quadri e affreschi.

“Continuo a consigliare il contatto giornaliero con il Vangelo perché se tu non hai contatto giornaliero con la persona amata, difficilmente potrai amare". Queste sono solo alcune delle parole con le quali papa Francesco introdurrà il Vangelo nel corso dello speciale I volti dei Vangeli. La serie completa, in tre puntate, sarà successivamente messa in onda da Rai Cultura e sul canale Rai 5. La sera di Pasqua, invece, dopo la messa in onda del programma gli spettatori potranno seguire un altro speciale dedicato al Papa, questa volta al suo viaggio in Iraq del 2021, che l'ha visto ospite di quelle terre come messaggero di pace.