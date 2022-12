“I Sopravvissuti”, la maratona di Blob per chiudere il 2022 Blob propone un racconto del 2022 con una maratona di circa tre ore e mezzo che racchiude gli eventi più significativi dell’anno. Il 1 gennaio, invece, ci sarà uno speciale dedicato alla politica.

A cura di Ilaria Costabile

Quale modo migliore per chiudere l'anno, se non con una maratona televisiva? Ebbene, anche quest'anno, ci ha pensato Blob, con i suoi montaggi studiati ad hoc, che ripercorreranno tutto il 2022, almeno dal punto di vista televisivo.

Il 2022 raccontato da Blob

Si tratta quasi di un appuntamento, dal momento è già da parecchio tempo che gli autori di Blob hanno deciso di confermare quella che, a tutti gli effetti, pare essere una tradizione. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 23:30 su Rai3 andrà in onda, per quasi tre ore e mezza, una maratona con tutto quello che è accaduto quest'anno, ripercorso attraverso i momenti più significativi, ma anche quelli che forse sarebbe stato meglio dimenticare e, magari, altri ancora che qualcuno potrebbe essersi perso. Quest'anno il titolo della carrellata speciale è "I Sopravvissuti".

Dalla Guerra in Ucraina all'alluvione ad Ischia

Non mancherà, ovviamente, un racconto della guerra in Ucraina, esplosa lo scorso febbraio e tuttora in corso, che ha sconvolto gli equilibri internazionali e ha particolarmente acceso il dibattito in Italia, dando voce a personaggi che hanno creato non poco scalpore come Alessandro Orsini. La politica italiana, inoltre, avrà un ruolo di rilievo nel racconto del 2022, con le dimissioni di Mario Draghi, le elezioni, la vittoria di Giorgia Meloni nuovo premier italiano. Non saranno dimenticati anche gli eventi, tragici, che hanno colpito il Paese, come le alluvioni nelle Marche e a Ischia, gli strascichi della pandemia e altro ancora.

Uno speciale sulla politica italiana

Per quando riguarda la classe politica, però, ci sarà uno speciale appositamente dedicato che andrà in onda il 1 gennaio 2023 alle ore 20, sarà un racconto irriverente di tutto ciò che ha interessato l'Italia ma in una versione squisitamente satirica. Nello speciale scritto e realizzato da Simona Buonaiuto e Cristiana Turchetti, sarà dato spazio ai grandi imitatori dei politici italiani: dai personaggi classici a quelli più attuali, da Corrado Guzzanti ad Alighiero Noschese, da Maurizio Crozza a Neri Marcorè e tanti altri.