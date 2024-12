video suggerito

I Ricchi e Poveri: "Dopo Sanremo, continuiamo a divertirci. Franco Gatti è l'angelo che ci porta fortuna" I Ricchi e Poveri, ospiti di Domenica In, hanno commentato la partecipazione a Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, diventando il vero tormentone del Festival: "Siamo devoti al pubblico e ci divertiamo molto, anche con i look". E su Franco Gatti: "Una persona meravigliosa, forse è lui l'angelo che ci porta questa fortuna".

A cura di Redazione Spettacolo

"Io sono Peter e lei è Pan", così Angelo Sotgiu ha definito il sodalizio con Angela Brambati ne I Ricchi e Poveri di oggi. Ospiti di Domenica In, hanno commentato la partecipazione a Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, diventando il vero tormentone del Festival.

I look a Sanremo: "Non volevo uscire sul palco"

"Ci divertiamo anche con i look, con i completini sgargianti e perfino i pigiami", dice Sotgiu, "Quando la stilista Baglini ci ha proposto il fiocco gigante, le ho detto che con quello e con la mano gigante non sarei uscita sul palco. Che sbaglio enorme avrei fatto, siamo stati davvero un regalo per il pubblico".

Angela Brambati sulla vita privata: "Non lo direi se avessi un compagno"

"Da lassù qualcuno ci ha aiutato, forse i nostri angeli", ha dichiarato Angela Brambati parlando del successo a Sanremo. Poi, l'apertura sulla vita privata: "Vorrei un compagno che mi racconti solo favole", al che Mara Venier chiede se c'è un compagno e la cantante sentenzia "Anche se ce ne fosse uno, non lo direi".

L'assenza di Franco Gatti: "È l'angelo che ci porta fortuna"

Franco Gatti è sempre con loro: "Lui credeva molto in noi, quando si è ritirato ci ha detto che avremmo dovuto continuare. Lui era stanco, voleva dedicarsi alla sua famiglia giustamente, ma ci spingeva a continuare. Una persona meravigliosa, forse è lui l'angelo che ci porta questa fortuna".