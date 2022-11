I Ricchi e Poveri ballerini per una notte nel segno di Franco Gatti: “È sempre con noi” Angela Brambati e Angelo Sotgiu si emozionano nel ricordo a Franco Gatti e poi assicurano: “L’anno prossimo facciamo Ballando”.

I Ricchi e Poveri arrivano a Ballando con le stelle per omaggiare Franco Gatti, scomparso di recente. Il trio aveva già partecipato a "Ballando con le stelle" come ballerini per una notte e nella puntata del 19 novembre dedicano una performance alla sua memoria: "Gli dedichiamo tutto, perché sappiamo che è sempre con noi". Angela Brambati e Angelo Sotgiu ballando un medley con Roly Maden e Veera Kinnunen. Inevitabile la commozione in studio quando è apparsa la foto di Franco Gatti.

Il ricordo di Franco Gatti

Angela Brambati: "Ci è piaciuto tanto fare questa cosa, veramente". Milly Carlucci: "Abbiamo potuto ricordare Franco, gli artisti vanno ricordati per quello che hanno fatto di bello per noi". "Ma Franco è sempre vicino a noi". Un forte applauso per Franco Gatti alla fine delle votazioni: 100 da parte della giuria. Poi, Milly Carlucci lancia poi il suo solito amo e invita la coppia come concorrenti per l'anno prossimo.

Il siparietto con Alberto Matano

Come ogni ballerino per una notte, Milly Carlucci prova a sedurre i suoi ospiti offrendo il posto di concorrenti per la prossima stagione. Dopo una serie di tira e molla, con Angelo guardingo, Alberto Matano si alza per stringere la mano alla coppia, una sorta di gentlement's agreement. Ma Angelo scherza e avvisa Angela di non stringere la mano, ma la Brambati disattende il compagno col sorriso: "Io, invece, gliela voglio stringere la mano". Milly Carlucci a fine esibizione commenta: "Stiamo facendo una grande campagna acquisti per l'anno prossimo". Tra i concorrenti che hanno partecipato quest'anno come ballerini per una notte (quasi tutti hanno dato disponibilità per l'anno prossimo): Massimiliano Gallo, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Giovanna Ralli, Wanda Nara, Nino Frassica e Maurizio Ferrini, Paola Perego e Carlotta Mantovan.