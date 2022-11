A Ballando con le Stelle i Ricchi e Poveri, prima apparizione Tv dopo la morte di Franco Gatti Angela Brambati e Angelo Sotgiu, attuale formazione dei Ricchi e Poveri, saranno ballerini per una notte nello show di Rai1 di Milly Carlucci. Per loro la prima uscita dalla scomparsa dell’altro storico membro del gruppo.

A cura di Andrea Parrella

Le polemiche per l'esclusione di Enrico Montesano non fermano Ballando con le Stelle. Lo show di Rai1 proseguirà nonostante la bufera e ripartirà con l'arrivo in trasmissione dei Ricchi e Poveri, che saranno ballerini per una notte. Nella puntata di sabato 19 novembre Angela Brambati e Angelo Sotgiu, attuale formazione del gruppo, saranno ospiti di Milly Carlucci e per loro si tratterà, di fatto, della prima partecipazione televisiva dopo la scomparsa di Franco Gatti, membro storico del gruppo morto poche settimane fa.

I Ricchi e Poveri tornano a Ballando con le Stelle

Dopo Giovanna Ralli, saranno in due a scendere in pista a Ballando con le Stelle nello spazio “ballerino per una notte”. Si tratta di una coppia ben nota al mondo della tv e della musica italiana: Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ovvero l’attuale formazione dei Ricchi e Poveri. La partecipazione alla settima puntata del programma da parte dei Ricchi e Poveri non è una novità, visto che avevano già partecipato a Ballando con le Stelle nel 2020, anno della loro reunion al Festival di Sanremo con la quale celebrarono il ritorno nel gruppo di Marina Occhiena.

E questa sarà anche ennesima occasione di incontro tra i Ricchi e Poveri e Milly Carlucci, visto che solo pochi mesi fa avevano presto parte a Il Cantante Mascherato. La partecipazione dei Ricchi e Poveri non sarà l’unica ospitata di sabato a Ballando, dove è atteso anche Bobby Solo.

Le polemiche e l'espulsione di Montesano

Per quel che riguarda la gara, quella del prossimo sabato sarà una puntata temuta per i concorrenti, vale a dire quella delle prove speciali, in aggiunta alle classiche esibizioni preparate durante la settimana. Ballando con le Stelle è stato al centro del dibattito in questi ultimi giorni per le ragioni che in molti conosceranno, vista l'espulsione dal programma di Enrico Montesano in seguito alla messa in onda di immagini in cui l'attore indossa una maglietta con su il simbolo della X Mas.