I Mondiali di calcio regnano agli ascolti tv, buona partenza per la fiction Con l’Aiuto del cielo I Mondiali di calcio in Qatar conquistano gli ascolti in tv, con più di cinque milioni di telespettatori. Non male la partenza della nuova fiction di Canale 5, Con l’aiuto del cielo.

A cura di Ilaria Costabile

Con la possibilità di assistere a tutte le partire dei Mondiali di Calcio in Qatar, il pubblico è quasi sempre votato alla passione per lo sport, sebbene l'Italia non sia tra le nazionali presenti ai giochi. Le partite, quindi, conquistano quasi sempre gli ascolti tv, superando anche i 5 milioni come nel caso del match Francia-Australia in onda martedì 22 novembre. Un esordio incoraggiante, invece, per la nuova fiction di Canale 5, "Con l'aiuto del cielo" che è stata vista da poco più di due milioni di persone, un risultato discreto per la serialità Mediaset che, in questi ultimi anni, sta riprendendo quota rispetto al passato.

Ascolti tv martedì 22 novembre 2022

Nella serata di ieri, martedì 22 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Francia-Australia, trasmesso dalle 20 alle 22, ha catturato l'attenzione di 5.478.000 spettatori arrivando al 24.8% di share (primo tempo a 5.745.000 e il 26.4%, secondo tempo a 5.216.000 e il 23.2%). Di seguito Il Circolo dei Mondiali è stato visto da 1.358.000 spettatori conquistando l'8.2% di share. Su Canale5 la prima puntata della fiction Con l’Aiuto del Cielo ha stuzzicato l'interesse di 2.196.000 spettatori arrivando ad uno share del 12.9% (primo episodio a 2.488.000 e il 12.8%, secondo episodio a 1.773.000 e il 13.1%). Su Rai2 Il Collegio segna 1.034.000 spettatori registrando il 6.3% di share. Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto davanti al video 1.318.000 spettatori e il 10.5% di share. Su Rai3 #Cartabianca è stato seguito da 1.035.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 963.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 DiMartedì ritorna in tv con 1.389.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Tv8 lo show Chi vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? segna 218.000 spettatori con l'1.3% di share. Sul Nove Trappola in fonda al mare è visto da 360.000 spettatori (2.1%).