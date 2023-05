I Migliori Anni dell’Estate al gran finale: Carlo Conti è una sicurezza Grandi numeri per lo show condotto da Carlo Conti, che continua a rappresentare per l’intrattenimento del servizio pubblico un porto sicuro, anche quando fuori il mare è un po’ in tempesta. Stasera l’ultima puntata.

Si chiude la stagione del varietà I Migliori Anni dell'Estate. Questa sera, 27 maggio, ultima puntata del varietà dopo il grande exploit della scorsa settimana che lo ha visto leader della serata con quasi 4 milioni di spettatori netti e il 25% di share. Grandi numeri per lo show condotto da Carlo Conti, che continua a rappresentare per l'intrattenimento del servizio pubblico un porto sicuro, anche quando fuori il mare è un po' in tempesta.

Gli ospiti dell'ultima puntata

Anche l'ultima serata si agghinda da grande evento con il ritorno di grandi classici e tormentoni che hanno accompagno le nostre estati. Uno spettacolo dal vivo di due ore e mezzo che omaggia gli ultimi cinquant'anni del nostro Paese, grazie a un'orchestra dal vivo che accompagna tutte le esibizioni e che è diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mabinini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni. Gli ospiti di questa sera sono Mogol, Patty Pravo, Pupo, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Michele Pecora, i Dik Dik e Gianmarco Carroccia, che interpreterà alcuni successi di Lucio Battisti.

I tormentoni degli anni 2000

Ci saranno anche le hit estive di Samantha Fox, dei Matia Bazar e di Johnson dei Righeira: gli intramontabili anni '80. Poi si fa un salto al 1999: Miranda canta ‘Vamos a la playa' e negli anni 2000, ci saranno Las Ketchup che cantano "Aserejé". Le ‘Canzoni dell'estate' saranno poi formate sul gradimento espresso dai telespettatori. Sarà Flora Canto a interagire con il mondo dei social e commentare in diretta i messaggi che arriveranno con l'hashtag #imigliorianni. I commentatori del tempo, che affiancheranno Carlo Conti, saranno Dado e Gigi e Ross.