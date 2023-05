Ascolti sabato 27 maggio: chi ha vinto tra I migliori anni di Carlo Conti e Il Volo – Tutti per uno Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno con 3.128.000 spettatori ha battuto anche Carlo Conti con l’ultima serata de I Migliori anni dell’Estate. Lo show di Rai 1 ha chiuso con 2.864.000 spettatori e il 19,7% di share.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di sabato 27 maggio in tv il programma più seguito dagli italiani è stato l’appuntamento su Canale 5 con Il Volo – Tutti per uno che, con 3.128.000 spettatori pari al 23.6% di share ha battuto anche Carlo Conti con l’ultima serata de I Migliori anni dell’Estate. Lo show di Rai 1 ha chiuso con 2.864.000 spettatori e il 19,7% di share.

Il successo televisivo de Il Volo

Alla serata de Il Volo, registrata lo scorso 1 maggio all’Arena di Verona, hanno partecipato grandi ospiti come Madame, Annalisa, Mario Biondi. È stata la prima delle due previste: la seconda andrà in onda sabato 3 giugno su Canale 5.

Il trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Pietro Barone continua a mietere un successo indiscutibile in tv. Ogni volta che compaiono con uno show sul piccolo schermo, gli ascolti sono praticamente garantiti, nonostante dal punto di vista radiofonico la loro musica sembra sempre meno spendibile, almeno in Italia. Una questione che il trio non ha mai nascosto.

Di recente non hanno escluso l’ipotesi di un ritorno a Sanremo, per il 2024: “Per noi Sanremo, ma anche fare gli eventi in tv, rappresentano un’ottima vetrina di promozione, dal momento che in gito c’è molto snobismo nei nostri confronti dalle radio, che non passano i nostri pezzi nemmeno con la postola alla tempia, e certa stampa, soprattutto agli inizi della nostra carriera”.

Gli ascolti tv sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 912.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International 817.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Shrek 2 ha intrattenuto 932.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le ragazze sigla 951.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di 715.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 377.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 296.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Reazione a catena segna 234.000 spettatori (1.5%).