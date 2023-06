Ascolti tv sabato 3 giugno: chi ha vinto tra Il Volo- Tutti per uno e I Migliori anni Tutti i dati Auditel di sabato 3 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra I Migliori Anni, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, e Il Volo-Tutti per Uno, trasmesso su Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di sabato 3 giugno, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Rai 1 è andato in onda I migliori anni, condotto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 Il Volo- Tutti per uno, la seconda serata del concerto del trio musicale Il Volo. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra Carlo Conti e Il Volo

Su Rai1, nella serata di sabato 3 giugno, è andata in onda l'ultima puntata del programma I Migliori Anni, dal titolo I Migliori dei Migliori anni. I telespettatori hanno assistito al meglio di questa edizione dello show, condotto da Carlo Conti, che è stato un viaggio attraverso 40 anni di musica, televisioni e mode, dalle hit preferite agli ospiti vip. L'appuntamento è stato seguito da X spettatori, pari al X% di share. Canale 5, invece, ha lasciato spazio alla seconda serata dell'evento musicale de Il Volo, il trio musicale formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, dal titolo "Tutti per uno". Uno show che ha riproposto il concerto, tenutosi all'Arena di Verona e registrato il primo maggio, in cui i tre tenori hanno cantato canzoni del loro repertorio con numerosi ospiti, tra i quali Fiorella Mannoia, Madame e Mario Biondi. L'appuntamento è stato visto da X spettatori pari a X% di share.