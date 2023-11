I Gormiti cambiano volto e si fanno in carne e ossa: le prime immagini La popolare serie ispirata dalla linea di giocattoli si fa in live action: girata e prodotta da Rainbow in Italia, tra il Tempio del Valadier e le grotte di Frasassi, Gormiti – The New Era si compone di 20 episodi disponibili a partire dall’autunno 2024.

Dal 2005 ad oggi, i Gormiti hanno monopolizzato l'attenzione dei ragazzi conquistando il mercato dei giochi di tutto il mondo. Negli anni, poi, sono diventati serie animate per la televisione o per il cinema ma mai era successo prima d'ora che questo vero e proprio fenomeno della cultura pop diventasse una serie in live action. Produce Rainbow, la global content company di Iginio Straffi, il papà delle Winx e di Pinocchio and Friends. La nuova serie live action, in collaborazione con Giochi Preziosi, si chiama Gormiti – The New Era.

La nuova serie dei Gormiti

In Gormiti – The New Era si seguiranno le vite di quattro ragazzi del pianeta Terra destinati a diventare Scion (protettori) del regno di Gorm. Lungo il percorso della serie, questi quattro Scion acquisiranno una profonda comprensione dell'importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale e del potere dell'amicizia e della solidarietà di fronte alle avversità. Ad ogni Scion verrà affidato un Gormita personale, un leggendario e coraggioso spirito guerriero, che svolgerà il ruolo di guida e supporto emotivo. Che si tratti di colmare la figura paterna mancante (nel caso di Carter), realizzare il desiderio di un miglior amico di lunga data (come Skye), beneficiare della saggezza di un fratello maggiore (per Zane) o trovare qualcuno con cui confidarsi (come Glen), i Gormiti saranno essenziali per orientare gli eroi nel loro percorso di crescita. La serie rivelerà ai quattro protagonisti che essere eroi va oltre l'aspetto esteriore e l'uso di armi leggendarie. Sarà necessario che acquisiscano fiducia e maturità, diventando esseri umani migliori. Fondamentale sarà l'abbraccio delle virtù del coraggio, della collaborazione, della curiosità e della creatività.

Quando esce la serie live action dei Gormiti

Gormiti – The New Era è attualmente in produzione, dopo un lungo periodo di preproduzione. Rainbow ha lavorato ai minimi dettagli per ricreare le atmosfere, le tecniche e gli effetti speciali. La serie sarà rilasciata a partire dall'autunno 2024 e si compone di 20 episodi tutti girati in Italia (tra il Tempio del Valadier e le grotte di Frasassi) con un cast di attori internazionali: Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion); Federico Cempella (Zane – Scion); Robel Araya (Glen – Scion); Francesco Bertozzi (Carter – Scion); Claire Palazzo (Myridell). La regia è affidata a Mario Parruccini.