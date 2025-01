video suggerito

I gemelli Andrea e Alessandro vincono 37mila euro ad Affari Tuoi: “Abbiamo giocato in tre” I gemelli sardi Alessandro e Andrea ad Affari Tuoi tornano a casa con 37mila euro, cifra offerta dal dottore. Hanno accettato sul finale con i 300mila euro ancora in gioco, ma il loro pacco conteneva solo 75 euro. Durante la partita hanno raccontato: “Abbiamo giocato in tre, nostra sorella è morta a 30 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Protagonisti della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 21 gennaio, i gemelli Andrea e Alessandro della Regione Sardegna. Il poliziotto e il carabiniere da Sassari, prima di iniziare la loro partita, hanno raccontato: "Noi abbiamo sempre fatto tutto insieme, dagli studi allo sport, poi per diventare militare. Per questioni di occasioni, uno è diventato carabiniere e uno poliziotto". Sulla loro somiglianza hanno aggiunto: "Quando eravamo ragazzini, io flirtavo con una ragazza, mi allontanai e al mio ritorno trovai lui che aveva acchiappato la stessa persona". Dopo aver giocato con il dottore e con Stefano De Martino, sono tornati a casa con 37mila euro.

La partita dei gemelli sardi Alessandro e Andrea ad Affari Tuoi

La partita di Andrea e Alessandro è partita bene: i gemelli, con i primi sei tiri, hanno eliminato dal tabellone 200, 20, 500, 5mila, 100 e 50 euro. Il dottore, allora, gli ha proposto come prima offerta 47mila euro. "Bellissima offerta, però il tabellone è invitante. Rifiutiamo", le parole prima di tritare l'assegno. Subito dopo hanno aperto il pacco contenente 200mila euro, poi quello da 20mila euro e da 10 euro. Il dottore ha allora proposto il cambio, rifiutato. Subito dopo hanno eliminato dal tabellone 0 euro e Stefano De Martino ha ballato con Gaetano della Campania sulle note di Sesso e samba.

Il pacco chiamato subito dopo ha eliminato dal tabellone 100mila euro, quello dopo ancora 75mila euro. Il dottore ha allora offerto 30mila euro, ma i gemelli hanno deciso di tritare l'assegno senza ragionarci su. Poi hanno eliminato dal tabellone 30mila euro, e il dottore ha proposto cambio. "Ascolto mio fratello e accetto il cambio" ha dichiarato Alessandro prima di scambiare il suo pacco, il numero 2, con il 3. Il tiro seguente ha svelato il pacco contenente il pane carasau e il dottore ha offerto di nuovo 30mila euro, per un tiro. Andrea e Alessandro hanno deciso ancora una volta di rifiutare e tritare l'assegno.

Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 15mila euro e il dottore ha proposto di nuovo il cambio, rifiutato. Il pacco chiamato subito dopo ha svelato 10mila euro. "Fidati, i 300mila euro sono qua" ha dichiarato Andrea che ha invitato il fratello a fidarsi del suo istinto. Il dottore ha offerto 37mila euro, ma prima di annunciare la loro decisione, hanno raccontato: "Vogliamo ringraziare tutti, soprattutto i pacchisti che hanno giocato con noi. A voi sembrerà strano, ma noi viviamo una realtà dove stare tutti insieme è formale. Non ci sono ambienti di divertimento, si lavora. Auguro a tutti una partita bellissima. Mia madre e mio padre direbbero che dovremmo continuare la partita perché è un'occasione che arriva una volta nella vita. Questo numero è importante. Non eravamo solo noi due, prima avevamo una sorella che purtroppo è venuta a mancare nel 2020 per un tumore. Aveva 30 anni, 3 è il numero in cui abbiamo fatto il provino. Mia madre si è raccomandata dicendoci che durante la partita era presente anche lei, anche lei si candidò per partecipare ma per la malattia non ce l'ha fatta. Siamo in tre a tutti gli effetti. Rifiutiamo l'offerta, e se va male abbiamo giocato in tre".

Il finale di Andrea e Alessandro

Eliminati 50mila euro, Andrea e Alessandro hanno ricevuto l'offerta da 37mila euro. "Sono certo che mio fratello continuerebbe, però bisogna essere razionali. Siamo in una condizione di svantaggio e piuttosto che tornare a mani vuote, accetto l'offerta" ha dichiarato Andrea prima di rivelare il contenuto del loro pacco. Il loro numero 3 conteneva 75euro, il 2, quello pescato all'inizio, conteneva invece 300mila euro.