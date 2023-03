I figli di Sonia Bruganelli in studio al GF Vip, la mamma: “L’immagine più bella della serata” “Loro due in studio per me, l’immagine più bella della serata”, così ha scritto Sonia Bruganelli nel condividere le foto dei figli Davide e Silvia, avuti con il marito Paolo Bonolis. I due ragazzi hanno partecipato, tra il pubblico, alla diretta del Grande Fratello Vip del 13 marzo per vedere la loro mamma.

A cura di Elisabetta Murina

Nel pubblico dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 13 marzo su Canale 5, c'erano due ospiti speciali. Si tratta di Davide e Silvia Bonolis, figli di Sonia Bruganelli e del marito Paolo Bonolis. A rivelarlo la stessa opinionista, condividendo una loro foto sui social.

Il commento di Sonia Bruganelli

È stata Sonia Bruganelli a far sapere di avere due spettatori speciali nel corso dell'ultima puntata del GF Vip. In studio infatti, seduti tra il pubblico, c'erano anche il figlio Davide e la sorella Silvia, avuti con il marito Paolo Bonolis. I due ragazzi hanno assistito all'intera diretta, in cui la madre è più volte intervenuta per commentare le vicende dei concorrenti, in particolare per dire la sua sulla coppia fromata a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, oppure sugli "Oriele", quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che è anche la prima finalista. "Loro due in studio per me, l'immagine più bella della serata", ha poi scritto Bruganelli ad accompagnare lo scatto.

Chi sono Davide e Silvia, i figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Davide Bonolis è il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ha da poco compiuto 18 anni ed è da sempre un appassionato di calcio come il papà. Oltre che tifoso, è anche giocatore nella squadra della Triestina Calcio, in serie C. Il suo sogno è quello di diventare un calciatore professionista. Silvia invece è la sorella minore, l'unica femmina di casa dopo la mamma Sonia Bruganelli ed è molto più riservata.