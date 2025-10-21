I concorrenti del GF accusati di non esporsi, Ascanio Pacelli li attacca: “Siete agnellini, avete paura”

I concorrenti di questa edizione del Grande Fratello sono stati accusati di non “sporcarsi le mani” e di preferire mantenere un profilo basso piuttosto che dire con sincerità cosa pensano uno dell’altro. Il loro comportamento non è passato inosservato, sui social e in studio, dove Ascanio ha commentato: “Siete agnellini, avete paura di esporvi”.

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello il pubblico ha deciso sul destino dei concorrenti tramite un sondaggio social. Agli utenti su Instagram e X, fan del programma, è stato chiesto chi tra gli inquilini non si è esposto come avrebbe dovuto e non si è "sporcato le mani". In studio, Simona Ventura e gli opinionisti hanno fatto un discorso ben preciso ai concorrenti, che finora sembrano troppo calmi e persino spaventati nel dire davvero quello che pensano.

"Siete agnellini, avete paura di esporvi"

Agli utenti social, in particole su X, non è passato inosservato il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello in queste settimane. Negli scorsi giorni il gruppo ha giocato al ‘gioco della verità', ma quasi tutti hanno preferito non esporsi troppo e non sono stati del tutto sinceri. "Siete entrati tutti leoni ma siete diventati degli agnellini. Avete paura di esporvi", ha commentato Ascanio Pacelli in studio. In particolare si è poi accesa una discussione con Matteo: "Non devi calmare gli animi, sei il primo che si nasconde. Voglio vedere emozioni positive e negative, il carattere. Avete fatto diventare un gioco del genere una scampagnata tra amici".

Matteo non riesce però a capire le parole di Ascanio, convinto di dimostrare il suo carattere solo quando ce ne è bisogno: "Se devo dire qualcosa, lo faccio, non mi invento un motivo per litigare. Se non faccio niente, perché mi tenete qua?". "Non sei falso, sei il Don Matteo, spegni l'inizio delle dinamiche. Voglio vedere il carattere di tutti", ha ribattuto l'opinionista.

Bruganelli e Ventura esortano i concorrenti

Simona Ventura ha voluto far capire ai concorrenti il suo punto di vista: non si tratta di "litigare" ma di "sporcarsi le mani". In questa edizione molti concorrenti sembrano interessati più a rispettare gli altri, a creare alleanze e a ‘rimanere nell'ombra' piuttosto che dire con sincerità quello che pensano. "La cosa peggiore è il cosiddetto quarto posto, chi arriva fino alla fine ma poi non lascia un segno e non si capisce se ci sia stato o meno. Non perdete il vostro tempo", ha cercato di far capire Sonia Bruganelli al gruppo. "Cosa vuol dire mettersi in gioco? Cosa si aspetta il pubblico da me? Devo entrare con un altro personaggio?", chiede Bena confuso. La conduttrice ha chiarito che non è discutere il punto, ma esporsi e raccontare la propria storia, cosa che finora non tutti hanno fatto.