Hoara Borselli e Simone Di Pasquale a Ballando 20 anni dopo la vittoria, Erra: "Fusione di corpi e anime" Hoara Borselli ha ballato sulla pista di Ballando con le stelle, nella prima serata di Sognando ballando con le stelle stasera, venerdì 9 maggio. 20 anni dopo la vittoria, ha danzato con Simone Di Pasquale conquistando la standing ovation del pubblico. "Sembra che non sia passato un giorno", ha commentato Milly Carlucci.

A cura di Gaia Martino

Hoara Borselli e Simone Di Pasquale sono tornati insieme sul palco di Milly Carlucci questa sera, venerdì 9 maggio, nella prima puntata di Sognando…Ballando con le stelle. Dopo la vittoria nel 2005, hanno danzato insieme sulle note di un appassionante tango. Hoara Borselli, dopo la standing ovation, ha commentato emozionata il suo ritorno in pista: "Non pensavo ricapitasse più".

Le parole di Hoara Borselli e l'esibizione con Simone Di Pasquale

Hoara Borselli, in una clip mandata in onda prima dell'esibizione, ha ricordato la sua esperienza a Ballando con le stelle, nel 2005:

Ballando con le stelle è stata una delle esperienze più belle della mia vita, uno tzunami incredibile a livello emotivo. Dalla prima lezione è scattata una passione per il ballo, più imparavo i passi e più mi veniva voglia di impararne nuovi. Per me è stata una fortuna incredibile poter ballare con Simone.

Prima di esibirsi nuovamente sul palco di Milly Carlucci, ha commentato: "Dopo 20 anni si torna su quella pista, mi auguro di ricordarmi qualcosa. Sono felicissima di esserci". Con Simone Di Pasquale si è esibita sulle note di un tango che ha conquistato il pubblico esploso in una standing ovation. "Non pensavo che sarebbe ricapitato, sono emozionata" ha commentato la Borselli.

Le parole di Rossella Erra: "Tutto è iniziato con voi"

Rossella Erra è stata la prima a commentare l'esibizione: "Voi ci avete insegnato che il ballo non è solo danza e tecnica, ma è una fusione di corpi e anime. Portavate sulla pista il vostro feeling, scintilla per portare qui ancora oggi Ballando con le stelle. Tutto è iniziato da voi". "Sembra che non sia passato un giorno", ha commentato Milly Carlucci esaltando il talento della prima vincitrice del programma. A Simone Di Pasquale, poi, ha aggiunto: "Non sei malaccio, ti trovo che ancora dici la tua. Tu non hai incontrato solo Hoara, tu ne hai incontrate tantissime".