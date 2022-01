“Ho bisogno dei voti dei tuoi fan”, Soleil scrive a Dayane Mello per vincere al televoto: è polemica Dayane Mello lancia una clip promozionale con Soleil Sorge che fa un appello al televoto: “Mi serve l’aiuto del tuo fandom”. È polemica su Twitter.

Dayane Mello si mette al servizio dell'amica Soleil Sorge. Sui suoi profili social, rilancia una stories che in realtà è una vera e propria clip promozionale – preparata prima dell'inizio del Grande Fratello Vip – in cui si vede Soleil Sorge scrivere direttamente a Dayane: "Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te". Roba da campagna presidenziale americana, e invece è solo un reality show. Nella clip si anticipa addirittura il piatto forte della puntata, prevista per questa sera, l'entrata nella casa di Delia Duran: "Non vorrai mica perderti la nostra convivenza!".

Il messaggio di Soleil a Dayane Mello

Dayane Mello rilancia su tutti i social il messaggio e scrive in portoghese (il famoso televoto dal Brasile è sempre in agguato): "State tutti salvando Soleil al televoto?", scrive Dayane che intanto lancia il video con Soleil, pensierosa, che scrive:

Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del supporto del tuo fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!

Questo mini spot è stato aspramente criticato sui social: "Non ho mai visto nulla di più ridicolo", scrivono su Twitter.

Soleil al televoto con Federica e Carmen Russo

Soleil Sorge è andata in nomination nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip. Con lei in nomination anche Federica Calemme e Carmen Russo. Scopriremo chi sarà ad uscire nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2022, in onda questa sera venerdì 14 gennaio 2022. La puntata sarà effettivamente "impreziosita" dall'ingresso nella casa di Delia Duran, che nell'ultima puntata ha "mollato" Alex Belli.