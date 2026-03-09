Herbert Ballerina festeggia il compleanno ad Affari Tuoi, la sorpresa di Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 8 marzo, la partita di Fabio del Piemonte è stata diversa dalle altre perché arricchita da un momento speciale, non solo per i presenti in studio, ma anche per il pubblico a casa. Stefano De Martino, infatti, ha voluto fare un sorpresa al suo amico e collega Herbert Ballerina in occasione del suo compleanno.

La torta di compleanno per Herbert Ballerina

Come ogni puntata, ormai, Herbert Ballerina è una presenza fissa con le sue invenzioni strambe che, però, sono entrate a far parte del tabellone di Affari Tuoi col rischio di essere pescate da uno dei concorrenti in gara. Nella puntata dell'8 marzo, però, il conduttore ha distolto un attimo l'attenzione del suo sodale dalla spiegazione dettagliata dell'oggetto inventato appositamente per la serata, per fargli una piccola sorpresa, De Martino chiede: "Con questo coprinaso, puoi respirare no? Dalla bocca puoi soffiare" alla risposta affermativa di Herbert quindi lo invita a raggiungere il centro dello studio: "E allora soffia, facciamo gli auguri di buon compleanno a Herbert", con tanto di torta e candelina.

Non poteva mancare un discorso post festeggiamento e il comico dichiara: "Quando sono arrivato in questa trasmissione, siamo solo un gruppo, ma adesso siamo una famiglia". La strigliata di De Martino arriva immediata: "Ma come? Ma questo è lo stesso discorso che fai alla fine di ogni programma" dice ridendo e invitando il collega a raggiungere il suo posto, ormai immancabile in ogni puntata. Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, ha compiuto 46 anni sabato 7 marzo. Sui social ha pubblicato uno scatto in cui è pronto per gustare un panino e scrive "Quarantasei serio?". Una sfilza di auguri compaiono tra i commenti, a dimostrazione del fatto che, ormai, è diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo.