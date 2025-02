video suggerito

Helena Prestes e Javier Martinez parlano di strategia al GF: "Bisogna giocare bene, siamo quasi alla fine" Dopo settimane di incomprensioni e gelosie, Helena Prestes e Javier Martinez sono diventati una coppia a tutti gli effetti nella Casa del Grande Fratello. Alcuni inquilini credono si tratti di strategia e a confermarlo potrebbero essere stati i diretti interessati in una recente conversazione.

A cura di Sara Leombruno

Dopo settimane di incomprensioni e gelosie, Helena Prestes e Javier Martinez sono diventati a tutti gli effetti una coppia nel Grande Fratello. Il loro rapporto ha subito una svolta negli ultimi giorni e, se prima la presenza di Zeudi Di Palma sembrava averli allontanati, dopo aver fatto l'amore nel tugurio i due sono uniti come mai prima. Il cambiamento repentino ha insospettito alcuni inquilini della Casa, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che credono si tratti solo di un tentativo di accaparrarsi il favore del pubblico. In una recente conversazione, i diretti interessati potrebbero aver confermato di avere una strategia.

Helena Prestes e Javier Martinez: amore o strategia?

Se stando con Javier, Helena sembrerebbe aver ritrovato quella serenità che le mancava da tempo nella Casa, viste le discussioni accese con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi che avevano spinto la produzione a prendere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, d'altro canto c'è chi crede che la modella porti avanti la storia d'amore solo ai fini del programma. Tra questi ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che li hanno accusati a più riprese di non essere sinceri. Di recente, però, una conversazione tra i diretti interessati potrebbe aver avallato questa ipotesi. I due inquilini stavano conversando in giardino, quando il pallavolista ha detto: "Siamo proprio alla fine, siamo al 90% del programma, è fatta". "Mammamia, dobbiamo giocare bene adesso", ha risposto Helena con un sorriso sornione, suscitando un'occhiata complice anche da parte di Javier.

Shaila Gatta: "Helana e Javier non sono innamorati"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno più volte espresso i loro dubbi nei confronti di Helena e Javier. Secondo loro, i due non sarebbero realmente innamorati ma starebbero agendo in questo modo solo per visibilità. Un pensiero espresso dall'ex velina di Striscia anche in occasione dei loro festeggiamenti per San Valentino: "Hanno festeggiato prima di noi perché non sono innamorati, San Valentino è la festa degli innamorati", le parole.