Guglielmo fa un sogno e convince il padre a seguirlo ad Affari Tuoi: cos’è successo alla Regione Fortunata

Eugenio e il figlio Guglielmo sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 11 novembre. Finito alla Regione Fortunata, il pacchista ha deciso di affidarsi a un sogno raccontato dal figlio. Ecco com’è andata.

Eugenio, di Ascoli Piceno, è il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 11 novembre. Restauratore di professione, ha giocato accompagnato da Guglielmo, uno dei suoi sette figli, arrivato in postazione con una vistosa fasciatura alla mano destra dopo essersi fratturato il quinto metacarpo in una partita di calcetto. Veterano del programma, Eugenio è presente da 35 puntate e ha iniziato la sua partita con il pacco numero 6.

La gara si è rivelata complicata fin dall’inizio: nei primi quattro tiri sono usciti i pacchi da 300mila, 200mila, 50mila e 15mila euro. Poco dopo è stato eliminato anche il pacco nero, che questa volta conteneva solo 10 euro.

“Non ricordo quanti anni hanno”: la foto dei sette figli

A metà partita, probabilmente per stemperare la tensione, Stefano De Martino ha chiesto alla regia di mostrare una foto della numerosa famiglia di Eugenio. Alla domanda del conduttore sull’età dei figli, il concorrente ha sorriso ammettendo: “L’età precisa non me la ricordo”. Ha però saputo elencarli più o meno in ordine di nascita, associando ciascun anno ai Mondiali o agli Europei di calcio, una sorta di “calendario sportivo” familiare.

Le offerte del dottore mai superiori a 10mila euro

Le offerte del Dottore non hanno mai superato i 10mila euro. La prima proposta, da 9mila, è stata rifiutata, così come la successiva da 10mila euro. A quel punto Eugenio poteva ancora contare su tre pacchi rossi — da 10mila, 20mila e 100mila euro — e tre blu, tra cui quelli da 5 e 10 euro. Ma la fortuna gli ha voltato le spalle: l’eliminazione del pacco da 100mila euro ha fatto crollare l’offerta a 3mila, e in rapida successione sono usciti anche i due pacchi da 10 e 20mila.

Rimasto senza alternative, Eugenio è stato costretto a passare alla Regione Fortunata. Aprendo il suo pacco, ha scoperto che conteneva solo 5 euro e il biglietto abbinato alla Lotteria Italia dell’11 novembre.

Il sogno di Guglielmo e la scelta sbagliata alla Regione Fortunata

Senza una regione preferita, Eugenio ha lasciato la decisione al figlio. Guglielmo ha raccontato di aver sognato Chieti e, fidandosi di quell’immagine onirica, padre e figlio hanno scelto l’Abruzzo per tentare di vincere 50mila euro. Purtroppo, il sogno li ha ingannati: la regione fortunata era la Lombardia. I due hanno dovuto lasciare lo studio a mani vuote, ma tra i sorrisi e l’affetto del pubblico.