Guendalina Tavassi non partecipa alla prova immunità all’Isola: “L’ultima volta ci ho rimesso una protesi” Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi non ha preso parte alla prima prova della serata, alla conduttrice ha spiegato: “L’ultima volta ci ho rimesso una protesi”.

Questa sera in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi accompagnata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo la gaffe del programma che ha fatto partire qualche secondo di pubblicità durante una gag tra Alvin e Nicola Savino, è partito lo show con la prima prova. Il primo gioco per i naufraghi è stato quello dell'acqua alla gola: i vincitori hanno conquistato l'immunità per la serata. A scegliere le squadre è stata Carmen Di Pietro e una volta scelti i due gruppi sono rimasti fuori Guendalina Tavassi, Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. Nessuno dei tre ha potuto giocare per questioni mediche, ha spiegato l'inviato Alvin: così Ilary Blasi, stupita, ha chiesto perché anche Guendalina non potesse partecipare alla prova. La risposta ha spiazzato tutti in studio.

L'incidente con la protesi per Guendalina Tavassi all'Isola

Guendalina Tavassi non ha potuto giocare con gli altri naufraghi nella prima prova del programma, quella che ha deciso gli immuni della serata per le nomination. Rimasta in disparte con Nicolas e Lory del Santo, la naufraga ha spiegato ad Ilary Blasi di aver avuto piacere a partecipare al gioco ma è impossibilitata a causa di un incidente alle protesi di cui è stata vittima tempo fa. "L'altra volta ci ho rimesso una protesi, non posso giocare. Io ci vorrei andare ma non posso" ha spiegato alla conduttrice. Potrebbe essere stato dunque questo il problema medico riscontrato qualche settimane fa, lo stesso che l'ha costretta a rimanere qualche giorno in infermeria.

Gli immuni della serata dopo la prova

Dopo essersi sottoposti alla prova, a vincere è stata la squadra di Marco Maccarini composta da Luca D'Affrè, Lory Del Santo, Pamela, Estefania Bernal e Guendalina Tavassi. Loro sono i naufraghi che non potranno essere nominati stasera.