All’Isola dei Famosi parte la pubblicità mentre parla Alvin, rovinata la gag con Nicola Savino Gaffe all’Isola dei Famosi: proprio mentre Alvin, tifoso milanista, stuzzicava Nicola Savino, tifoso interista, parte una pubblicità non prevista che taglia la gag.

La puntata del 23 maggio dell'Isola dei Famosi comincia con un imprevisto che ha fatto saltare dal divano i telespettatori a casa. Proprio mentre Ilary Blasi salutava Alvin, che riepilogava sullo stato dell'infermeria – con Nick Luciani e Marco Cucolo pronti a rientrare – sul clima e le condizioni meteo in Honduras, a un certo punto l'inviato stuzzica Nicola Savino mostrandogli un foulard rossonero. Il tifoso milanista, fresco vincitore dello scudetto, stuzzicava l'opinionista interista, ma la gag è rovinata perché è entrata la pubblicità. Eppure, a Mediaset, si dovrebbe tifare tutti Milan.

Il tormentone Alvin

Ovviamente, Alvin è al centro del tormentone di quest'anno. All'Isola dei Famosi si parla di puntata in puntata di una presunta lite a distanza tra l'opinionista e la conduttrice. Anche in questa stessa puntata, Nicola Savino scherza: "Non c'è verso di fargli fare pace a questi due. Dall'Isola, questa volta, esce Alvin. È a rischio eliminazione". Nella scorsa puntata, invece, proprio nel fare il punto sull'infermeria piena, Ilary Blasi ha scherzato: "Mancano ancora sette puntate, fai attenzione". In chiusura di puntata, il regista Roberto Cenci li aveva salutati con la sigla di Casa Vianello, citando il post Instagram di Alvin che mostrava la classica foto sequenza del letto matrimoniale con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ma con il volto suo e di Ilary Blasi: "Portami la Gazzetta", aveva scritto Alvin.

Le reazioni su Twitter

Su Twitter, in tanti si sono chiesti se questo errore sia stato frutto di un errore, un banale infortunio, del caso oppure di un vero e proprio boicottaggio nei confronti di Alvin. Il blocco pubblicitario è durato comunque poco meno di dieci secondi, ma in studio sono andati avanti senza accorgersi di nulla. Infatti, c'era Alvin che continuava a interagire con Nicola Savino. Ma da casa, purtroppo, nessuno è riuscito a vedere nulla. A parte la pubblicità, certo.