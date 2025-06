video suggerito

Guendalina Dorelli, figlia di Gloria Guida: "Dicono che mia madre è più bella di me, sempre subito il confronto" Guendalina, figlia di Johnny Dorelli e Gloria Guida, è ospite de La Volta Buona in onda giovedì 5 giugno. Nel corso della puntata spiega come da sempre abbia subito il confronto con sua madre.

Guendalina Dorelli è figlia di Johnny Dorelli e Gloria Guida. Ospite del salotto de La Volta Buona in onda giovedì 5 giugno, spiega cosa significhi essere figlia di un'attrice così famosa. In particolare, racconta come fin da piccola sia sempre stata sottoposta al giudizio degli altri e al confronto con sua madre. Rivela poi di aver letto numerosi commenti negativi contro di lei, apparsi in rete dopo la messa in onda di una puntata del programma condotto da Caterina Balivo, a cui aveva preso parte.

Guendalina Dorelli: "Ho sempre subito il confronto con mia madre"

"Sei la figlia di due genitori famosi, con una mamma famossissima che sembra una ragazzina ancora oggi". Con queste parole Caterina Balivo accoglie Guendalina Dorelli, figlia dell'attrice Gloria Guida, chiedendole poi che tipo di rapporto avessero. "Forse l'ho subito da piccola per il confronto, perché è bellissima anche oggi" chiarisce Dorelli. Rivela poi che tipo di osservazioni le vengono rivolte: "Mi chiedono sempre se sia mia sorella. È un complimento che però fanno a lei, non a me. Erano sempre rivolti a lei i complimenti" continua.

Guendalina Dorelli: "I commenti mi hanno massacrata, dicono che mia mamma sia più bella di me"

Guendalina Dorelli racconta un momento vissuto dopo la sua partecipazione a una puntata de La Volta Buona. Dopo la messa in onda, infatti, ha letto i commenti rivolti a lei sui social: "Massacrata. Scrivevano frasi come: ‘Anche oggi tua mamma è molto più bella di te', oppure ‘Da piccola era una scimmietta'. Però sono tornata" racconta con grande sincerità. Aggiunge poi: "Si sa che succede. L'ho sempre un po' vissuto questo conflitto con lei". La conduttrice, a quel punto, le chiede se questo senso di competizione sia nato a causa del giudizio degli altri. Guendalina risponde senza esitare: "Sì, per via degli altri".