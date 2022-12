Guenda Goria sulla “sedia della fertilità” con le telecamere di Pomeriggio5: “Voglio provarci” Guenda Goria si sottopone al rito della seduta sulla “sedia della fertilità” ai quartieri spagnoli a Napoli con le telecamere di Pomeriggio5 al seguito: “Ho ascoltato le testimonianze e deciso di provarci”.

A cura di Stefania Rocco

Guenda Goria ha deciso di farsi seguire dalle telecamere di Pomeriggio5 per sottoporsi al rito della “sedia della fertilità”, conosciuto (non solo a Napoli) anche grazie alla televisione. Nella fiction Mina Settembre, ad esempio, Titti, amica di Mina, si siede per sbaglio sulla sedia in questione prima di scoprirsi incinta. Suggestioni a parte, ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli, esiste un piccolo santuario dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo.

Il rito della “sedia della fertilità” cui si è sottoposta Guenda Goria

La casa della Santa è da anni meta di pellegrinaggio, in particolare per la presenza della cosiddetta “sedia della fertilità”. Sono migliaia le donne che, il giorno 6 di ogni mese, chiedono di sedersi sulla sedia appartenuta a Santa Maria Francesca nella speranza di restare incinte. Durante il rito, si celebra una preghiera insieme a un gruppo di suore, mentre una di loro sfiora il ventre della donna seduta sulla sedia con un reliquiario che contiene una vertebra e una ciocca di capelli della Santa.

Guenda Goria: “Una sensazione indescrivibile”

“Ciao Barbara, dopo avere ascoltato numerose testimonianze a Pomeriggio5 della sedia della maternità, ho deciso di provarci anch’io”, inizia così il video girato da Guenda a beneficio delle telecamere della trasmissione condotta da Barbara d’Urso, che l’hanno seguita all’interno del santuario. “È stata una sensazione indescrivibile, la sedia è qualcosa di speciale, davvero unico”, è stato il commento della figlia di Maria Teresa Ruta una volta terminato il rito. In studio, rivolta a Guenda Goria e al compagno Mirko Gancitano, Barbara d’Urso ha aggiunto: “Che ci crediate o no, poi la Fede aiuta tantissimo anche a sbloccare la testa, perché molte volte è un problema di testa, io vi auguro di andare a mettere anche due fiocchetti, uno rosa e l’altro azzurro” (qui il video).