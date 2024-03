Greta Rossetti nel primo post dopo il GF non commenta il fratello Josh: “Percorso non facile, ma ce l’ho fatta” Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti è tornata su Instagram. Ha ringraziato quanti l’hanno sostenuta e si è guardata bene dall’esprimersi pubblicamente sugli episodi spiacevoli che hanno visto protagonista il fratello Josh in queste ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Greta Rossetti ha pubblicato il primo post su Instagram dopo l'esperienza al Grande Fratello. La concorrente avrebbe potuto godersi il ritorno alla quotidianità con la giusta serenità, ma si è ritrovata suo malgrado invischiata negli episodi spiacevoli di cui si è reso protagonista il fratello Josh Rossetti. Non sorprende la scelta di Greta di non fare alcuna menzione dell'accaduto nel suo post.

Greta Rossetti torna su Instagram dopo il Grande Fratello

Greta Rossetti, che nella casa del Grande Fratello ha trovato l'amore con Sergio D'Ottavi, ha pubblicato un breve post per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta durante un percorso che ha definito non facile. Ritiene tuttavia di avercela fatta:

Dirvi grazie per tutto il sostegno sarebbe riduttivo. Vi ho letto, vi sto leggendo e vi leggerò sempre. Come immaginate non è stato un percorso facile, ma posso dire che ce l’ho fatta, e la cosa che mi appaga di più è sapere che mi avete letto, conosciuta ed amata per quella che sono e vi prometto che continuerò ad essere la Greta che avete conosciuto. Grazie di cuore.

Nessuna menzione degli episodi legati al fratello Josh Rossetti

Greta Rossetti ha preferito non commentare gli episodi che in queste ore hanno visto protagonista il fratello Josh Rossetti. L'uomo, poco dopo che si erano spenti i riflettori della finale del Grande Fratello, si è scagliato contro l'auto in cui c'era Massimiliano Varrese, colpendo il veicolo con calci e pugni. A suo dire, avrebbe avuto questa reazione perché il gieffino lo avrebbe provocato e poi si sarebbe rifiutato di uscire dalla vettura per confrontarsi con lui. Il giorno seguente, incurante del polverone che aveva già sollevato, ha minacciato pubblicamente Gabriele Parpiglia. Il giornalista lo ha denunciato: "Non ho paura di lui, denunciate sempre".

Leggi anche Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello