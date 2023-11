Grande Fratello, nessun eliminato: Vittorio, Angelica e Rosy in nomination Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre 2023 nessun concorrente è stato eliminato. In nomination sono finiti, invece, Vittorio, Angelica e Rosy. L’appuntamento con il reality ha visto l’ingresso di due nuovi concorrenti, Marco Maddaloni e Sara Ricci, e l’abbandono di Ciro Petrone.

Nessun eliminato nella puntata del 20 novembre 2023

Nella puntata di lunedì 20 novembre del Grande Fratello, nessuno dei concorrenti è stato eliminato. Il televoto, infatti, serviva per individuare chi per il pubblico fosse il preferito tra i gieffini in nomination. Nel rush finale tra Paolo Masella e Letizia Petris, entrambi si sono salvati. Il pubblico ha scelto come preferita Grecia Colmenares e anche Ciro Petrone. Quest'ultimo ha deciso, però, di abbandonare il reality.

Chi sono i concorrenti in nomination

Al momento delle nomination, Fiordaliso ha nominato Alex, Paolo ha fatto il nome di Vittorio, anche Angelica ha nominato Vittorio, il quale ha ricambiato il voto. Alex ha nominato Vittorio, Rosy ha fatto il nome di Letizia per le incomprensioni nate tra di loro. Letizia ha infatti ricambiato la nomination, Beatrice ha nominato Angelica, Giuseppe ha fatto il nome di Fiordaliso, Grecia ha nominato invece Rosy. Anita ha fatto il nome di Vittorio, Massimiliano quello di Angelica. Mirko, infine, ha nominato Rosy. L'esito finale delle nomination vede dunque Vittorio, Angelica e Rosy al televoto: uno dei tre nel prossimo appuntamento con il reality sarà eliminato.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 20 novembre

Una puntata ricca di sorprese quella di lunedì 20 novembre che si è aperta con l'arrivo di Mia, la figlia di Massimiliano Varrese, arrivata a Cinecittà per incontrare suo papà, rendendolo incredibilmente felice. Si è passati, poi, a parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ormai arrivato ad un punto di non ritorno. Non poteva mancare anche un blocco dedicato a Perla e Mirko che, da quando sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, sembra che abbiano trovato una nuova complicità. Due nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso, Marco Maddaloni e Sara Ricci. Ciro Petrone ha deciso di abbandonare la casa.