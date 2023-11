Massimiliano Varrese riabbraccia la figlia Mia e l’ex compagna, l’emozionante incontro al GF La puntata del 20 novembre del Grande Fratello si è aperta con un momento emozionante: Massimiliano Varrese ha potuto riabbracciare la figlia Mia e la ex compagna Valentina Melis dopo oltre due mesi di lontananza e si è commosso.

La puntata del 20 novembre del Grande Fratello si è aperta con un momento emozionante: Massimiliano Varrese ha potuto riabbracciare la figlia Mia dopo due mesi di lontananza. La bambina ha 6 anni ed è nata dall'amore con la ex compagna Valentina Melis, a sua volta presente fuori dalla Casa per fargli una sorpresa.

Alfonso Signorini ha subito chiamato Massimiliano Varrese fuori dalla porta Rossa, dove c'era una sorpresa ad attenderlo. Varcata la porta rossa, l'attore ha visto la figlia Mia corrergli incontro e ha potuto stringerla di nuovo tra le braccia dopo oltre due mesi di lontananza. "Non vedevo l'ora di vederti", ha detto il concorrente alla figlia. Poi, sempre rivolgendosi alla piccolina, ha detto: "Ti è mancato il papà in tutti questi mesi?". Molto timidamente, la bambina ha risposto di sì, poi ha aggiunto: "Mi mancano gli abbracci, i racconti. Lo guardo un pochino alla televisione".

A quel punto è intervenuto il conduttore: "Le principesse non vengono mai da sole, ma si fanno accompagnare". Sulla passerella è allora comparsa l'ex compagna di Varrese, Valentina Melis, che ha accompagnato la piccola dal padre. Pur non essendo più una coppia, i due hanno mantenuto un bel rapporto per il bene della figlia avuta insieme. "Rimarremo sempre una famiglia", ha detto la donna dopo averlo abbracciato. L'attore si è commosso e ha spiegato le sue sensazioni:

Non mi aspettavo di iniziare così, è un continuo frullatore di emozioni. Ho pensato a loro in questi giorni. Volevo ringraziare Valentina per il grande sacrificio che sta facendo, spesso quando non si sta più insieme ci si fa la guerra, noi abbiamo invece deciso di volerci bene per il nostro cucciolo.

La bambina stringeva tra le mani un piccolo angioletto, che ha voluto portare al padre come addobbo dell'albero di Natale del Grande Fratello, qualora dovesse rimanere nella Casa anche in occasione delle festività. La piccola Mia ha poi abbracciato anche Vittorio Menozzi, verso il quale ha una simpatia speciale, guardandolo da casa.

La vita privata di Massimiliano Varrese: l'amore con Valentina Melis e la figlia Mia

Nel passato sentimentale di Massimiliano Varrese c'è una lunga storia d'amore con Valentina Melis, attrice e conduttrice televisiva. I due si sono conosciuti nel 2009, durante le prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo. Fu amore a prima vista. Nel 2017, poco prima che nascesse la loro prima figlia, Mia, rivelarono l'intenzione di sposarsi, ma non è noto al gossip se le nozze sono state poi celebrate.