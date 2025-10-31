Grande Fratello, nessun eliminato: quattro concorrenti in nomination

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello. Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. In nomination finiscono anche Simone e Francesca, Jonas, Mattia.

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5. Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. In nomination si aggiungono anche Simone e Francesca, Jonas e Mattia. La puntata ha visto tra i protagonisti Domenico: la compagna Valentina ha continuato a osservare il suo comportamento con Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa.

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre

Nella prima puntata settimanale del Grande Fratello, in onda lunedì 27 ottobre, erano finiti in nomination Donatella, Jonas e Francesco. Ad essere il meno votato tra i tre è stato Francesco che, però, non è stato eliminato ma è stato il primo gieffino a finire al televoto per la prossima puntata. Quindi, di fatto, nessun eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination, oltre a Francesco, ci sono altri tre concorrenti. Coloro che tra i gieffini sono risultati immuni fanno le loro nomination protetti dal segreto del confessionale, mentre a tutti gli altri tocca affrontare la nomination palesi. L'esito dei voti raccolti porta al televoto la coppia formata da Simone e Francesca, a cui si aggiungono anche Jonas e Mattia. Nella prossima puntata, uno di loro, potrebbe essere eliminato.

Cosa è successo nella puntata del 30 ottobre

Dopo il confronto andato in onda nella scorsa puntata, Valentina ha continuato a tenere d’occhio il legame sempre più stretto tra Domenico e Benedetta. Una situazione che l’ha spinta a prendere una decisione inaspettata: tornare nella Casa, questa volta con l’intenzione di restare. Per Simone invece arriva un momento pieno di emozione: dopo un lungo periodo di distanza, potrà finalmente riabbracciare suo padre. Nel frattempo, all’interno del gruppo la tensione continua a crescere. La convivenza si è spaccata in due, con Omer e Jonas sempre più in contrasto nel tentativo di imporsi come leader.