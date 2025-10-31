Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

Grande Fratello, nessun eliminato: quattro concorrenti in nomination

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello. Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. In nomination finiscono anche Simone e Francesca, Jonas, Mattia.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
17 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5. Il risultato del televoto ha decretato il primo candidato alla prossima eliminazione, che è Francesco. In nomination si aggiungono anche Simone e Francesca, Jonas e Mattia. La puntata ha visto tra i protagonisti Domenico: la compagna Valentina ha continuato a osservare il suo comportamento con Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa.

Nessun eliminato nella puntata del 30 ottobre

Nella prima puntata settimanale del Grande Fratello, in onda lunedì 27 ottobre, erano finiti in nomination Donatella, Jonas e Francesco. Ad essere il meno votato tra i tre è stato Francesco che, però, non è stato eliminato ma è stato il primo gieffino a finire al televoto per la prossima puntata. Quindi, di fatto, nessun eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination, oltre a Francesco, ci sono altri tre concorrenti. Coloro che tra i gieffini sono risultati immuni fanno le loro nomination protetti dal segreto del confessionale, mentre a tutti gli altri tocca affrontare la nomination palesi. L'esito dei voti raccolti porta al televoto la coppia formata da Simone e Francesca, a cui si aggiungono anche Jonas e Mattia. Nella prossima puntata, uno di loro, potrebbe essere eliminato.

Leggi anche
La compagna di Domenico stasera entrerà nella casa del Grande Fratello per restare: "Valentina è arrabbiata"

Cosa è successo nella puntata del 30 ottobre

Dopo il confronto andato in onda nella scorsa puntata, Valentina ha continuato a tenere d’occhio il legame sempre più stretto tra Domenico e Benedetta. Una situazione che l’ha spinta a prendere una decisione inaspettata: tornare nella Casa, questa volta con l’intenzione di restare. Per Simone invece arriva un momento pieno di emozione: dopo un lungo periodo di distanza, potrà finalmente riabbracciare suo padre. Nel frattempo, all’interno del gruppo la tensione continua a crescere. La convivenza si è spaccata in due, con Omer e Jonas sempre più in contrasto nel tentativo di imporsi come leader.

Programmi TV
17 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views