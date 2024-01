Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata dell’8 gennaio: 8 concorrenti in nomination Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello dell’8 gennaio 2024. In nomination sono finiti Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano: uno tra loro sarà eliminato nella prossima puntata del 15 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio 2024 si è conclusa senza eliminazioni. Il televoto nel corso della settimana era stato annullato a causa dell'uscita di Beatrice Luzzi: la concorrente è stata lontana dalla casa di Cinecittà per cinque giorni a seguito della morte del padre e ieri sera ha fatto ritorno in casa. Al termine della puntata sono stati annunciati i nuovi nomi finiti in nomination: Beatrice, Federico, Monia, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Anita.

Nessun eliminato nella puntata dell'8 gennaio 2024

Nella puntata dell'8 gennaio 2024 nessun concorrente è stato eliminato. A seguito dell'uscita di Beatrice Luzzi, il televoto che vedeva coinvolti l'attrice, Monia La Ferrera, Federico Massaro e Rosanna Fratello era stato annullato. Nella prossima puntata in programma per il prossimo lunedì 15 gennaio 2024 uno tra i concorrenti in nomination sarà eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

La puntata non ha visto concorrenti immuni: tutti, per questo motivo, sono stati nominabili. Federico e Monia sono rimasti in nomination perché scelti dal pubblico insieme a Beatrice e Rosanna. Rosy ha poi nominato Sergio, Marco Maddaloni ha fatto il nome di Stefano, Perla ha indicato Sergio. Vittorio ha nominato Paolo, Letizia ha fatto il nome di Stefano e Sergio quello di Paolo. Anita ha indicato Sergio, così come Paolo e Greta. Stefano ha indicato Anita, Grecia invece Perla. Massimiliano ha nominato Vittorio. Le nomination segrete hanno visto Federico nominare Stefano, Monica indicare Paolo. Rosanna ha fatto il nome di Anita, così come Beatrice Luzzi. I concorrenti in nomination sono dunque Beatrice, Federico, Monia, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Anita in nomination.

Cosa è successo al GF: le news della puntata dell'8 gennaio 2024

La puntata del Grande Fratello dell'8 gennaio 2024 ha visto il rientro in casa di Beatrice Luzzi. La concorrente è stata lontana per cinque giorni per affrontare il lutto della morte del padre insieme ai suoi cari: al reality ha letto una lettera indirizzata al suo papà. Occhi puntati su Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera che in confessionale, in gran segreto, si sono scambiati un bacio. Nel corso della serata Paolo e Massimiliano hanno discusso con Vittorio Menozzi e Monia La Ferrera ha raccontato i dettagli della sua storia d'amore con l'ex compagno, padre delle sue figlie.