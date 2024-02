Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 14 febbraio: Beatrice, Grecia e Sergio in nomination Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio. I nominati sono Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 14 febbraio 2024 nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto che vedeva protagonisti Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele, ha decretato che Stefano è il primo candidato all'eliminazione. In nomination Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D'Ottavi. Nel corso della serata Alfonso Signorini ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi: "Sta bene, ma resta sotto osservazione dei medici che stanno valutando le sue condizioni". Il conduttore ha poi difeso Greta Rossetti dalle accuse di Simona Tagli. Mirko Brunetti è entrato nella casa. Anita Olivieri ha incontrato il fidanzato Edoardo.

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello del 14 febbraio

Nella puntata del Grande Fratello del 14 febbraio nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto che vedeva Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele protagonisti è servito a decretare il primo candidato all'eliminazione. Ad avere la peggio è stato Stefano Miele. Queste le percentuali di voto, la domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata "Chi vuoi salvare?":

Beatrice Luzzi 47%;

Marco Maddaloni 43%;

Stefano Miele 10%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche in questa puntata si sono tenute le nomination, sia segrete che palesi, per decretare il secondo candidato all'eliminazione. Stefano Miele ha nominato Grecia Colmenares. Paolo Masella ha nominato Beatrice Luzzi. Rosy Chin ha nominato Beatrice Luzzi. Greta Rossetti ha nominato Beatrice Luzzi. Marco Maddaloni ha nominato Sergio D'Ottavi. Sergio D'Ottavi ha nominato Grecia Colmenares. Grecia Colmenares ha ricambiato la nomination di Sergio. Beatrice Luzzi ha nominato Marco Maddaloni. Perla Vatiero ha nominato Beatrice Luzzi. Letizia Petris ha nominato Beatrice Luzzi. Massimiliano Varrese ha nominato Beatrice Luzzi. Federico Massaro ha nominato Sergio D'Ottavi. Anita Olivieri ha nominato Beatrice Luzzi. Al televoto: Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Grecia Colmenares.

Cosa è successo nella puntata del 14 febbraio

Nella puntata del Grande Fratello del 14 febbraio Alfonso Signorini ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi: "Sta bene, è sotto osservazione". Nel corso della serata si è poi parlato dell'eliminazione di Vittorio Menozzi e delle accuse che Simona Tagli ha rivolto a Greta Rossetti. Poi Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso in casa come ospite per trascorrere alcuni giorni con Perla Vatiero. Romantica sorpresa anche per Anita Olivieri che ha incontrato il fidanzato Edoardo.