Simona Tagli attacca Greta Rossetti, Signorini: "Usa le sue curve per sedurre? Lo facevi anche tu" Nella puntata del GF questa sera Greta Rossetti si è difesa dalle accuse di Simona Tagli che l'ha accusata di 'far leva sulle sue curve per sedurre gli uomini' tra cui Vittorio e Sergio. Nella discussione è intervenuto Signorini: "Simona, ti ricordo cosa facevi a Buona Domenica".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di questa sera di mercoledì 14 febbraio, è andato in scena lo scontro tra Greta Rossetti e Simona Tagli. Quest'ultima ha attaccato la sua inquilina sostenendo che ha usato le sue "curve" per sedurre alcuni uomini della casa tra cui Vittorio e Sergio. "Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce bene. Si perde tra un letto ad un altro, non è un atteggiamento carino", ha dichiarato. L'ex di Temptation Island si è difesa: "Fa male, bisogna sdoganare questo tabù in Italia che se hai belle gambe, non hai altro".

Lo scontro tra Greta Rossetti e Simona Tagli

Nella puntata di questa sera Greta Rossetti si è difesa dalle accuse di Simona Tagli che l'ha accusata di utilizzare il suo aspetto fisico per sedurre gli uomini. "Pensavo di averci fatto il callo con i giudizi sul mio aspetto estetico, ma fa sempre male. Le persone non vanno oltre. Vittorio, Sergio, sono persone intelligenti e non si avvicinano a me solo perché sono seduttiva. Sono tanto altro e devo dimostrarlo a me stessa e alle persone che mi amano. Vengo giudicata solo per le curve. In Italia bisogna sdoganare questo tabù che se hai belle gambe non hai nient'altro" ha dichiarato la concorrente. La showgirl ha così replicato: "Non sembravano atteggiamenti tra amici tra lei e Vittorio. Quello che si dicono all'orecchio è altra cosa. Secondo quello che hanno fatto davanti agli occhi di tutti, sembrava che lei volesse acchiapparlo e traghettarlo verso un altro lido. Figurati se da donna posso schierarmi contro Greta. Mentre giocava con Vittorio, però, giocava anche con Sergio. Parliamoci chiaramente, giocare su questi temi a me dispiace per una ragazza che ha tutto il suo avvenire davanti. Ben vengano le curve, ma Vittorio si è fatto trascinare dalle sue curve secondo una strategia. Non ha avuto poi il dovuto sostegno". A difesa di Greta Rossetti sono intervenuti diversi concorrenti, tra cui Letizia: "Sono d'accordo con Greta, questa condizione la viviamo nella casa. Mi sento toccata in questo discorso, non è accettabile nel 2024, in tv".

Il commento di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha allora preso parola, ricordando a Simona Tagli il suo passato a Buona Domenica, programma nel quale anche lei mostrava le gambe: "Hai detto che Greta Rossetti fa leva sulle sue curve. Per dovere di cronaca, ti ricordo cosa facevi a Buona Domenica. Cosa facevi? Non lavoravi con le tue curve?". Sono seguiti gli applausi del pubblico e il commento di Anita Olivieri: "Io mi sminuivo per il mio aspetto fisico. Mi curavo poco ed ero giudicata. Greta si cura, è bella ed è intelligente, questa cosa mi ha aiutato tanto".