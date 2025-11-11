Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

Grande Fratello, nessun eliminato: 5 concorrenti in nomination

Nella puntata del Grande Fratello del 10 novembre, nessun concorrente è stato eliminato. Domenico è risultato il meno votato ed è volato direttamente in nomination: con lui, sono finiti in nomination anche Rasha, Giulia, Flaminia e Simone con Francesca. Uno tra loro nella prossima puntata sarà eliminato.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
110 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Nessun concorrente è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata di ieri sera, lunedì 10 novembre. Domenico, Giulia, Grazia e Francesca con Simone erano i concorrenti al televoto: il napoletano è risultato il meno votato e per lui è arrivata la nomination diretta. Al televoto con lui, il cui esito sarà eliminatorio e sarà annunciato nella prossima puntata, sono finiti altri quattro concorrenti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 10 novembre

La puntata del Grande Fratello del 10 novembre si è conclusa senza eliminazioni. Il televoto che vedeva protagonisti Domenico, Giulia, Grazia e Francesca con Simone è servito a decretare il meno votato della serata, che è volato direttamente alle nuove nomination. Domenico, secondo il verdetto, è stato l'inquilino che ha raggiunto il minor numero di voti.

  • Domenico 21,04 %
  • Giulia 28,99 %
  • Grazia 25,38 %
  • Francesca e Simone 24,59 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Alla fine della puntata sono stati decretati i nuovi concorrenti protagonisti del televoto. Oltre a Domenico, volato in nomination essendo stato il meno votato, gli inquilini della casa del Grande Fratello finiti in nomination sono: Simone e Francesca, Rasha, Giulia e Flaminia. Nella prossima puntata uno tra loro sarà eliminato.

Leggi anche
Anita Mazzotta incontra il compagno della madre al GF, lui: "Sei mia figlia, mi prenderò io cura di te"

Cosa è successo nella puntata del 10 novembre

Nel corso della puntata del Grande Fratello la madre di Benedetta è entrata nella casa per discutere con Domenico D'Alterio. Al concorrente è stato poi comunicata la scelta di Valentina di mettere fine alla loro storia d'amore. Donatella e Francesca si sono rese protagoniste di un acceso scontro in studio, mentre Jonas è stato costretto a prendere una decisione importante riguardo le lettere arrivate in casa per lui e per altri concorrenti. Durante la puntata si è parlato dell'amore tra Jonas e Anita, nato nelle ultime settimane.

Programmi TV
110 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views