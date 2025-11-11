Grande Fratello, nessun eliminato: 5 concorrenti in nomination
Nessun concorrente è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata di ieri sera, lunedì 10 novembre. Domenico, Giulia, Grazia e Francesca con Simone erano i concorrenti al televoto: il napoletano è risultato il meno votato e per lui è arrivata la nomination diretta. Al televoto con lui, il cui esito sarà eliminatorio e sarà annunciato nella prossima puntata, sono finiti altri quattro concorrenti.
Chi è stato eliminato nella puntata del 10 novembre
La puntata del Grande Fratello del 10 novembre si è conclusa senza eliminazioni. Il televoto che vedeva protagonisti Domenico, Giulia, Grazia e Francesca con Simone è servito a decretare il meno votato della serata, che è volato direttamente alle nuove nomination. Domenico, secondo il verdetto, è stato l'inquilino che ha raggiunto il minor numero di voti.
- Domenico 21,04 %
- Giulia 28,99 %
- Grazia 25,38 %
- Francesca e Simone 24,59 %
Chi sono i concorrenti in nomination
Alla fine della puntata sono stati decretati i nuovi concorrenti protagonisti del televoto. Oltre a Domenico, volato in nomination essendo stato il meno votato, gli inquilini della casa del Grande Fratello finiti in nomination sono: Simone e Francesca, Rasha, Giulia e Flaminia. Nella prossima puntata uno tra loro sarà eliminato.
Cosa è successo nella puntata del 10 novembre
Nel corso della puntata del Grande Fratello la madre di Benedetta è entrata nella casa per discutere con Domenico D'Alterio. Al concorrente è stato poi comunicata la scelta di Valentina di mettere fine alla loro storia d'amore. Donatella e Francesca si sono rese protagoniste di un acceso scontro in studio, mentre Jonas è stato costretto a prendere una decisione importante riguardo le lettere arrivate in casa per lui e per altri concorrenti. Durante la puntata si è parlato dell'amore tra Jonas e Anita, nato nelle ultime settimane.