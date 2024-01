Grande Fratello, lite tra Federico Massaro e Stefano Miele: “Hai rotto, datti una calmata” Al Grande Fratello, Federico Massaro e Stefano Miele hanno avuto uno scontro. I motivi della lite e il video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lite nella casa del Grande Fratello tra Stefano Miele e Federico Massaro. A tarda sera, lo stilista era in bagno, quando il modello si è messo fuori dalla porta a infastidirlo: "Vai Stefano, credo in te". Fiordaliso lo ha rimproverato: "Lascialo stare". Ma il modello ha replicato di essere stanco di attendere e di volere sbrigare le sue cose per mettersi a letto. Quando Stefano Miele è uscito dal bagno è scoppiata una lite.

La lite tra Stefano Miele e Federico Massaro

Stefano Miele, una volta uscito dal bagno, ha esclamato: "Non mi devi rompere le pa**e. Non mi devi rompere le scatole". Fiordaliso gli ha dato ragione: "Anche a me darebbe una noia pazzesca". Ma Federico è rimasto fermo sulla sua posizione: "Datti una calmatina, c'è fila. Stai tranquillo, datti una calmata". Stefano ha ribadito: "Se sto facendo le mie cose, non mi devi disturbare. Dattela tu una calmata. Io sono già calmo tesoro. Mi dà fastidio questa cosa". Il battibecco è proseguito, con il modello che ha continuato a ripetere: "Datti una calmata e questi toni usali con qualcun altro". Miele ha concluso: "Io non sto usando nessun tono. Non ho bisogno di usarli con nessuno perché sei tu che mi rompi le pa**e".

Federico Massaro discute anche con Fiordaliso

Fiordaliso ha provato a fare ragionare Federico Massaro, rimarcando quanto sia fastidioso sentire bussare alla porta con insistenza quando si è in bagno. Massaro, allora, ha alzato la voce anche con lei: "Lo fai sempre anche tu con me, ma non ti dico neanche la metà di quanto è stato detto a me. Gli ho detto di sbrigarsi perché me la stavo facendo sotto. Sì, gli ho detto di sbrigarsi. Lo dite anche voi". Fiordaliso ha rispedito l'accusa al mittente: "Noi lo diciamo se stai dentro da venti ore. Stefano non era da ore in bagno, era appena entrato". Massaro ha concluso: "Comunque si deve dare una calmata".