Grande Fratello, Arnold Cardaropoli eliminato: chi sono i nominati della decima puntata Arnold Cardaropoli eliminato nella decima puntata del Grande Fratello, trasmessa giovedì 12 ottobre. In nomination Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arnold Cardaropoli è l'eliminato della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 12 ottobre. Il concorrente ha perso la sfida al televoto contro Beatrice Luzzi, Valentina Modini e Heidi Baci. In nomination tre concorrenti: Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Nel corso della decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, non sono mancate le liti. In particolare, Beatrice ha battibeccato per l'ennesima volta con Massimiliano Varrese, mentre Samira Lui si è infuriata con Giuseppe Garibaldi che ha lasciato intendere un interesse della modella nei suoi confronti.

Chi è uscito nella puntata del 12 ottobre 2023, le percentuali

Nella puntata del 12 ottobre 2023, gli spettatori hanno conosciuto il responso del televoto. Arnold Cardaropoli era in nomination con Beatrice Luzzi, Valentina Modini e Heidi Baci ed è risultato il meno votato. Gli spettatori sono stati chiamati a rispondere alla domanda: chi vuoi salvare? Questo è stato il responso:

Beatrice Luzzi 47%;

Heidi Baci 20%;

Valentina Modini 17%;

Arnold Cardaropoli 16%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Alfonso Signorini ha annunciato una nomination tutta al femminile dato che sono già quattro gli uomini eliminati (Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Claudio Roma e Arnold Cardaropoli). Anita Olivieri e Samira Lui, in quanto preferite, sono immuni. Cesara Buonamici ha dato l'immunità a Heidi Baci. Le nomination delle donne sono state palesi, quelle degli uomini in confessionale.

Nomination palesi: Heidi Baci ha nominato Beatrice Luzzi; Anita Olivieri ha nominato Beatrice Luzzi; Samira Lui ha nominato Beatrice Luzzi; Grecia Colmenares ha nominato Rosy Chin; Letizia Petris ha nominato Beatrice Luzzi; Giselda Torresan ha nominato Beatrice Luzzi; Angelica Baraldi ha nominato Beatrice Luzzi; Rosy Chin ha nominato Beatrice Luzzi; Valentina Modini ha nominato Beatrice Luzzi; Fiordaliso ha nominato Grecia Colmenares.

Le nomination segrete in confessionale: Giuseppe Garibaldi ha nominato Rosy Chin; Massimiliano Varrese ha nominato Beatrice Luzzi; Alex Schwazer ha nominato Grecia Colmenares; Ciro Petrone ha nominato Beatrice Luzzi; Paolo Masella ha nominato Grecia Colmenares; Vittorio Menozzi ha nominato Fiordaliso.

In nomination Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares.

Cosa è successo al GF: le news dell'ultima puntata del 12 ottobre 2023

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 12 ottobre, le perplessità della casa nei confronti del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Inoltre, Heidi Baci – in lacrime – ha ammesso di avere tenuto a distanza Massimiliano Varrese solo perché ha avuto paura: "Ha una figlia e sento la responsabilità". Scontro tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. La modella non accetta che il gieffino abbia insinuato una gelosia da parte sua dopo averlo visto vicino a Beatrice. Infine, spazio a Giselda Torresan e al suo amore per la montagna.