Grande Fratello, anticipazioni del 3 febbraio: il faccia a faccia tra Shaila e Iago, un concorrente eliminato Le anticipazioni del Grande Fratello della puntata in onda lunedì 3 febbraio. Questa sera ci sarà una nuova eliminazione tra Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma.

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 3 febbraio in prima serata su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera una nuova eliminazione.

Grande Fratello, anticipazioni della puntata di lunedì 3 febbraio

Nel corso della serata si darà spazio al racconto della difficile storia di Chiara Cainelli. Per lei ci sarà una dolce sorpresa: la mamma boliviana, che ha dovuto fare molti sacrifici per crescere due figli da sola, è pronta ad abbracciarla. Ma i colpi di scena non finiscono qui: anche Lorenzo Spolverato riceverà una sorpresa, che consisterà in una lettera importante, quali saranno le sue reazioni? Torna la discussione sul triangolo amoroso Javier Martinez -Zeudi Di Palma -Helena Prestes, che sta subendo continui scossoni e cambi di direzione. Infine, Shaila e Iago saranno protagonisti di un serrato faccia a faccia, dopo alcune dichiarazioni dell'attore sull'aspetto fisico e sul modo di fare della ragazza. Quest'ultima, infatti, non apprezza i modi con i quali Iago l'ha criticata.

Chi sarà eliminato tra Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma

La puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio vedrà anche uscire di scena uno dei concorrenti. A sfidarsi al televoto saranno Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma. Uno di loro verrà eliminato. Non resta che attendere le 21:30 per scoprire tutti i dettagli di questa nuova puntata del Grande Fratello.