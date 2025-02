video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 20 febbraio: Mariavittoria e Tommaso in crisi, rabbia per Alfonso eliminato La puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 20 febbraio, vedrà la crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e il malumore per l’eliminazione di Alfonso d’Apice. L’esito del televoto e le sorprese per gli eliminati: tutte le anticipazioni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio, come sempre, le opinioniste del programma: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera il verdetto del televoto, dieci concorrenti a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania?

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

La crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi continua. Stasera, giovedì 20 febbraio, si scoprirà se i due saranno in grado di trovare un punto di incontro. A rovinare i rapporti tra loro, una dichiarazione di Alfonso d'Apice in cui sosteneva che la ragazza provasse interesse per lui. Dopo l'eliminazione del concorrente, continua il malumore per la sua esclusione. Appena uscito dalla Casa, ha fatto sapere tramite social:

Termina così una fantastica avventura. Sin dal primo giorno ho dato tutto me stesso, sono entrato in casa con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro, nemmeno per un attimo. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla, perché ogni scelta l'ho fatta sempre con il cuore. E anche ora, da qui, continuerò sempre a dire la verità.

Chiara Cainelli, invece, indosserà le vesti della "vendicatirce" e dirà qualcosa ai suoi coinquilini.

L'esito del televoto e le sorprese per i nominati

Questa sera verrà reso noto chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania. Nel corso della serata, Helena riceverà una video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico riabbraccerà il figlio Romeo.