Mariavittoria minaccia di lasciare il GF dopo lo scontro con Tommaso: cosa è successo dopo la puntata Caos in Casa al Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi dopo le dichiarazioni di Alfonso D'Apice, che sostiene che la ragazza in passato fosse interessata a lui. Lo scontro acceso dopo la puntata di lunedì 17 febbraio.

A cura di Sara Leombruno

Nervi tesi nella Cassa del Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Ad aver messo in crisi la coppia alcune dichiarazioni fatte nella puntata di ieri, lunedì 17 febbraio, da Alfonso D'Apice. Il napoletano ha svelato che a dicembre lei gli avrebbe confessato di essere interessata a lui: “Mi hai detto che ti dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio". Un'affermazione che non è piaciuta a Franchi, che ha subito cercato un confronto con la fidanzata.

Le dichiarazioni di Alfonso D'Apice su Mariavittoria

La rivelazione di Alfonso D'Apice durante la puntata di stasera, ha messo in crisi la coppia e Tommaso Franchi ha subito cercato un confronto con la sua fidanzata: "Avrà capito una cosa per un'altra", si è giustificata lei. "Me lo giuri che non è così? Non hai idea, perché altrimenti non avresti questo atteggiamento qui, non hai idea di come mi sento io. Mi devi lasciare in pace", ha ribattuto adirato il gieffino.

La reazione dura del gieffino nei suoi confronti è diventata un vero e proprio caso sul web, spingendo molti utenti a prendere le difese della ragazza, che in lacrime ha detto di voler lasciare la Casa.

Minghetti: "Sto male, voglio andarmene"

Dopo un’oretta in cui si è isolato, Tommaso è tornato dalla sua fidanzata, chiedendole scusa: "Ti perdono, andiamo avanti, basta sapere che ora ci amiamo". MariaVittoria però ha ribattuto: "No è inutile che ti bacio, tanto dopo torni sull’argomento. Allora è meglio chiarire adesso e parlare. Non è che non ti voglio baciare, ma tu comunque mi rinfaccerai questa cosa. Voglio uscire da questa casa perché altrimenti distruggo la relazione con te. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto".