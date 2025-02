Alfonso D’Apice dopo il GF: “Fuori dalla Casa ore difficili. Ho capito tante cose, sono frastornato”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alfonso D'Apice dopo l'eliminazione al Grande Fratello è tornato attivo sul suo profilo Instagram. Il napoletano, ex volto di Temptation Island, ha vissuto circa 3 mesi nella casa più spiata d'Italia: dopo la storia travagliata con Federica Petagna, è riuscito a riaprire il suo cuore avvicinandosi a Chiara Cainelli con la quale ha iniziato una relazione: i due, però, sono stati costretti a separarsi dopo la decisione del pubblico alla chiusura del televoto della puntata del reality dello scorso lunedì. Con un post su Instagram Alfonso D'Apice ha rivelato le prime impressioni dopo l'eliminazione.

Le parole di Alfonso D'Apice

"Termina così una fantastica avventura. Sin dal primo giorno ho dato tutto me stesso, sono entrato in casa con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro, nemmeno per un attimo. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla, perché ogni scelta l'ho fatta sempre con il cuore. E anche ora, da qui, continuerò sempre a dire la verità". Con queste parole Alfonso D'Apice ha rotto il silenzio sui social dopo la sua eliminazione al Grande Fratello. L'ormai ex concorrente è tornato nella sua città, Napoli, ma le prime ore fuori dalla casa non sarebbero state facili, ha spiegato: "Queste prime ore fuori dalla casa sono state veramente difficili per me. Tornando, ho capito tante cose che analizzerò con calma", le parole. Poi ha concluso: "Ringrazio tutti voi che mi avete supportato tantissimo e continuate a farlo. Ne sono onorato. Vi chiedo umilmente scusa se non sto rispondendo, ma vi prego di capirmi: sono frastornato da questo mix di emozioni e anche di delusioni. Presto mi riprenderò e mi vedrete solo con il sorriso! Vi amo e vi abbraccio tutti". Al termine del messaggio ha poi aggiunto un "PS": "Chiaretta mi manca tanto".

Chiara Cainelli in casa: "A volte lo penso"

Nella casa del Grande Fratello, nel frattempo, Chiara Cainelli si sta godendo la sua permanenza. Ieri sera durante una chiacchierata con Amanda e Maxime ha detto la sua sull'assenza di Alfonso: "Ogni tanto mi viene, lo penso. Però in realtà è un gioco, non è morto nessuno. Se sta male, però, mi piacerebbe stare con lui".