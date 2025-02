video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 24 febbraio: Shaila Gatta scrive una canzone contro Helena Prestes La puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 24 febbraio, vedrà uno scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes. La showgirl, infatti, ha scritto una canzone rap contro la modella brasiliana. L’esito del televoto e il secondo finalista: tutte le anticipazioni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Come sempre con lui in studio le opinioniste del programma: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera il verdetto del televoto, per i concorrenti a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Iago Garcia, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta? Previsti anche colpi di scena: stasera il pubblico potrà decidere chi sarà la seconda finalista, che si aggiungerà a Lorenzo Spolverato. Nel corso della serata previste alcune sorprese per gli inquilini Tommaso e Maria Teresa Ruta.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Che tra Shaila Gatta ed Helena Prestes non scorra buon sangue non è un mistero. In passato le due si sono rese protagoniste di diversi screzi, dagli scontri per il rapporto della modella brasiliana con Lorenzo Spolverato, fino allo sfogo di Prestes contro la showgirl. Nella puntata in onda stasera, i dissapori saranno palesi: a scatenare lo scontro sarà una canzone rap scritta da Shaila Gatta per Helena Prestes.

L'esito del televoto e le sorprese per gli inquilini

Questa sera si scoprirà chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Iago Garcia, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. Ma non solo, tramite un televoto flash, il pubblico avrà la possibilità di eleggere la seconda finalista che si aggiungerà a Lorenzo Spolverato, eletto primo finalista due settimane fa, nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio 2025. Nel corso della serata, Tommaso Franchi sarà protagonista di una sorpresa, rivedendo in collegamento da Siena, sua nonna Alba. Maria Teresa, riabbraccerà la figlia Guenda.