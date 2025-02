video suggerito

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato primo finalista: sette concorrenti in nomination Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio il televoto è stato annullato per il ritiro di Pamela Petrarolo. Lorenzo Spolverato è stato eletto primo finalista, sette concorrenti sono finiti in nomination.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio 2025 è stato eletto il primo finalista. Lorenzo Spolverato ha vinto al televoto flash aperto durante la serata contro Javier, Giglio, Alfonso ed ha ricevuto il pass per l'ultima puntata del reality, quella in cui sarà deciso il vincitore. Il televoto aperto nella passata puntata, invece, è stato annullato: Pamela Petrarolo, per motivi personali, ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà. Sette concorrenti sono finiti in nomination.

Lorenzo Spolverato primo finalista: Le percentuali

Pamela Petrarolo ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello a poche ore dalla puntata di ieri sera, lunedì 10 febbraio. Dopo il comunicato, la notizia è stata ripresa da Alfonso Signorini che ha spiegato che l'ex Non è la Rai ha dovuto abbandonare la casa per "impegni familiari improrogabili". Il televoto, per questo motivo, è stato annullato. Nel corso della serata però ne è stato aperto un altro: quello che ha decretato il primo finalista. Tra Javier, Giglio, Lorenzo e Alfonso – scelti dalle donne – a volare in finale è stato Lorenzo Spolverato. Queste le percentuali:

Lorenzo Spolverato: 45%

Javier Martinez: 42%

Alfonso D'Apice: 8%

Giglio: 3%

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination ieri sera sono state eseguite secondo il metodo delle piramidali. Maria Teresa ha nominato Maxime, Amanda ha fatto il noem di Jessica, Iago ha nominato Chiara, Tommaso ha nominato Amanda, mentre Jessica ha fatto il nome di Iago. Shaila ha nominato Iago, Federico ha fatto il nome di Maria Teresa, Mattia quello di Amanda. Helena ha votato contro Chiara, Alfonso invece Stefania. Quest'ultima ha nominato Chiara. Giglio, invece, ha fatto il nome di Amanda, Zeudi quello di Stefania, Javier quello di Chiara, Maxime e Mariavittoria quello di Mariateresa. Lorenzo ha nominato infine Iago. Amanda, Chiara, Maxime, Iago, Jessica, Stefania e Maria Teresa sono al televoto.

Cosa è successo nella puntata del 10 febbraio

Nella puntata del GF di lunedì 10 febbraio Jessica Morlacchi ha ripercorso la sua vita facendo commuovere tutti prima di cantare davanti ai suoi inquilini. Zeudi Di Palma ha potuto riabbracciare il fratello, poi Alfonso Signorini ha parlato di Javier ed Helena e degli alti e bassi di Chiara e Alfonso.