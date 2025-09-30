Grande Fratello 2025, 11 concorrenti al televoto per l’immunità: Giulio Carotenuto unico escluso, nessun eliminato

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lunedì 29 settembre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. Nell'appuntamento d'esordio del reality hanno fatto il loro ingresso nella Casa i primi 12 concorrenti. Come era prevedibile, non c'è stato nessun eliminato, ma 11 inquilini sono andati al televoto e i tre più votati otterranno l'immunità nelle prossime settimane. L'unico escluso è stato Giulio Carotenuto, che ha deciso di sacrificarsi per i suoi compagni premendo il pulsantone rosso per l'acqua calda. Ecco cosa è successo.

Giulia Carotenuto escluso dal televoto per l'immunità

Il primo televoto della stagione ha decretato il concorrente più amato dal pubblico. I tre nomi che otterranno il maggior numero di voti si guadagneranno l’immunità, evitando così di finire in nomination. Durante la diretta, però, il gioco ha preso una svolta inaspettata: la produzione ha introdotto un grande pulsante rosso, spiegando agli inquilini che l’acqua calda era stata disattivata. Per riattivarla, qualcuno avrebbe dovuto premere il pulsante, accettando però di rinunciare alla partecipazione al televoto e quindi alla possibilità di conquistare l’immunità. A fare questo passo è stato Giulio Carotenuto, che ha motivato la scelta come un gesto necessario per il bene del gruppo.

Chi sono gli 11 concorrenti al televoto

Alla fine, al televoto della prima serata del 29 settembre sono finiti Jonas Pepe, Francesco Rana, Grazia Kendi, Domenico D’Alterio, Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (che partecipano come unico concorrente), Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. L’unico a non essere coinvolto è dunque proprio Giulio Carotenuto, che con il suo sacrificio si è guadagnato l’apprezzamento e la riconoscenza degli altri coinquilini.