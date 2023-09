Grande Fratello 2023/2024: lo studio non più a Cinecittà, ecco dove e cosa cambia Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello: quest’anno, oltre la novità dell’unione tra concorrenti Vip e Nip, cambierà anche lo studio. Addio alla sede storica di Cinecittà, la nuova location sarà nel Centro Voxson di via Tor Cervara, a Roma.

A cura di Sara Leombruno

Manca poco meno di una settimana alla partenza ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello 23/24 fissata all'11 settembre, che anche stavolta sarà condotto da Alfonso Signorini. Quest'anno, il programma sarà investito da un'ondata di novità, e oltre la scelta di unire concorrenti Vip e Nip, a cambiare sarà anche la location delle registrazioni. Poche ore fa, infatti, i canali ufficiali del programma hanno mostrato le prime immagini del nuovo studio, dal quale Signorini condurrà la trasmissione.

Le novità del nuovo studio

Le dirette del Grande Fratello non si terranno più nella sede storica di Cinecittà, ma negli Studi Voxson di via di Tor Cervara, distanti circa 15 chilometri dalla casa che ospiterà i partecipanti. Sarà questa la novità sostanziale: aumentando la distanza tra la casa del Gf e lo studio, infatti, sarà di fatto impossibile assicurare lo spostamento lampo da una location all'altra dei concorrenti o di eventuali ospiti, come avveniva nelle edizioni precedenti. Ad ogni modo, in tempi brevi sarà comunque possibile garantirlo. La scenografia, tuttavia, come si nota dalle immagini nel filmato sottostante, dovrebbe rimanere molto simile a quella precedente, come riporta anche TvBlog: "La scenografia – rinnovata un anno fa – rimarrà pressoché la stessa, ma con dei piccoli accorgimenti, perlopiù tecnici. Le dimensioni del nuovo studio, tra l’altro, sarebbero molto simili al precedente, per questo l’installazione scenografica è più semplice da riprodurre".

Grande attesa per il debutto da opinionista di Cesara Buonamici

Il video mostra chiaramente alcuni dei luoghi chiave dello studio di registrazione, tra cui la poltrona rossa destinata a Cesara Buonamici e alle gradinate del pubblico. Già qualche mese fa, in occasione delle numerose trasformazioni volute da Pier Silvio Berlusconi in Mediaset, la rete televisiva aveva annunciato la presenza nel programma della nota giornalista, che aveva accolto la proposta come una nuova sfida, a cui non avrebbe mai pensato di dire di no. "La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni – aveva comunicato Mediaset con una nota alla stampa – sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00".

I concorrenti ufficiali

Ai fan non resta che attendere le novità di questi ultimi giorni: intanto, il 3 settembre erano state svelate le identità dei primi 6 concorrenti ufficiali, tra i quali ci sono tre volti noti al mondo dello spettacolo. "Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po' la filosofia. Ci saranno mischiati Vip e persone non famose – aveva detto Aldo Vitale, direttore di Sorrisi, presentando il nuovo cast – Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa".