Gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco 2022, la serata evento con Carlo Conti su Rai 1 Il 9 giugno torna in prima serata su Rai1 l’evento di beneficenza “Con il cuore nel nome di Francesco”, condotto da Carlo Conti. Non mancheranno, anche quest’anno, ospiti noti dello spettacolo che prenderanno parte alla ventesima edizione dell’evento.

A cura di Ilaria Costabile

In prima serata su Rai1, venerdì 9 giugno, torna l'appuntamento televisivo "Con il cuore nel nome di Francesco", la serata dedicata alla beneficenza condotta da Carlo Conti organizzata davanti alla Basilica di San Francesco d'Assisi. La raccolta fondi che avrà luogo nel corso della trasmissione è destinata alle opere dei francescani, come ormai accade dalla prima edizione dell'evento, quella del 2022 è infatti la ventesima edizione. Come ogni anno sul palco, accanto al conduttore, si succederanno diversi ospiti tra attori, cantanti e volti noti dello spettacolo che prenderanno parte a questa serata all'insegna della solidarietà.

La scaletta della serata con gli ospiti e i cantanti

Anche questa ventesima edizione vede la partecipazione di grandi artisti e quest'anno si esibiranno sul palcoscenico allestito in piena atmosfera francescana. Stavolta saranno presenti Malika Ayane, Francesco Gabbani, Nek e Al Bano che esibiranno dal vivo a sostegno della raccolta fondi, interverrà anche Raoul Bova e non mancheranno testimonianze e storie di solidarietà e aiuto reciproco, dal campo civile e medico a quello religioso. Anche quest’anno "Con il Cuore nel nome di Francesco" andrà in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1 oltre che in streaming su RaiPlay. Il programma andrà in onda in replica Domenica 12 Giugno alle 16:10 sempre su Rai1.

L'evento di solidarietà e la raccolta fondi

Ogni anno i Frati Francescani allestiscono una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti coloro che sentono di voler contribuire, un aiuto per le persone che vivono in una condizione di disagio e bisogno assistenziale. L'intento solidale di quest'anno è duplice, si tratta di aiutare le Mense Francescane che operano in Italia, oltre che le famiglie in difficoltà, a questo si aggiungono i progetti delle Missioni Francescane che operano in tutti i Continenti e ovviamente obiettivo di questa serata è anche quello di inviare quanti più aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina. È possibile sostenere la raccolta fondi di Con il Cuore nel nome di Francesco fino al prossimo 31 luglio, inviando come di consueto un messaggio al numero 45515, come spiegato anche sul sito ufficiale dell'evento.